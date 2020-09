Huawei heeft EMUI 11 officieel gepresenteerd. De software is nog steeds gebaseerd op Android 10 en focust op drie punten. Wat er allemaal nieuw is en welke toestellen de update krijgen, check je hier.

EMUI 11-update officieel

Fabrikant Huawei maakt gebruik van het Android-besturingssysteem van Google. Wel legt de fabrikant daar een eigen schil overheen. Op het Huawei Developer Conference is de nieuwe versie gepresenteerd: EMUI 11.

Alle vernieuwingen zetten we hier op een rij. De vernieuwde versie van de skin richt zich op drie grote punten: de interface, kunstmatige intelligentie en beveiliging.

De software is nog niet gebaseerd op het nieuwe Android 11, maar op Android 10. Volgens Arne Herkelmann, hoofd smartphoneportfolio & planning Europa, komt dat omdat Android 11 nog niet klaar was om te gebruiken en aan te passen. Dit is vreemd, aangezien fabrikanten OnePlus, Oppo en Xiaomi al bezig zijn met skins gebaseerd op de nieuwste Android-versie.

Deze toestellen krijgen (waarschijnlijk) de EMUI 11-update

Over het precieze updatebeleid van de EMUI 11-update heeft de fabrikant zich nog niet uitgelaten. Welke toestellen de nieuwe software krijgen is dus nog de vraag. Onderstaande lijst wordt dan ook regelmatig bijgewerkt.

Android Planet heeft daarover vragen uitstaan bij Huawei Nederland. Ook hebben we gevraagd welke Huawei-toestellen de Android 11-update krijgen. Zo kunnen we ook het Android 11 update-overzicht bijwerken. Daarbij zal Huawei ook een nieuwe versie van EMUI introduceren, zo liet Herkelmann doorschemeren.

Oudere toestellen van de fabrikant draaien nog op een Android-versie met Google-apps en -diensten. Nieuwe toestellen, zoals de P40-serie, zijn echter Google-loze smartphones. Dat heeft te maken met het lopende Amerikaans handelsconflict. Of dat nog gevolgen heeft voor de specifieke uitrol van EMUI 11 (of Android 11) is tevens de vraag.

Vernieuwingen van de interface

Huawei heeft nieuwe opties toegevoegd aan het Always On Display. Zo zie je in een oogopslag wat de tijd, datum of de weersvoorspelling is. Ook gemiste oproepen en notificaties zijn direct te zien, omdat het scherm altijd aanstaat. Bij EMUI 11 heb je meer mogelijkheden om dit aan te passen.

Zo kun je aan de slag met verschillende vormen en kleuren. Daarnaast kun je een foto maken, waarna het toestel zelf een eigen AOD-thema samenstelt.

In verschillende eigen Huawei-apps zijn de animaties flink aangepast. Dankzij het ‘one take’-principe ziet alles er een stuk vloeiender uit. Dat werkt onder andere met de galerij-, agenda- en notitie-app. De fabrikant zet ook in op betere integratie tussen geluid en haptische feedback. Zo wordt een trilpatroon bijvoorbeeld beter aangepast op de beltoon als je een belletje krijgt.

Tot slot is ook de functie ‘smart multiwindow’ geïntroduceerd in EMUI 11. Daarbij kun je gebruikmaken van zwevende vensters. Zo kun je uitgebreid multitasken of een berichtje beantwoorden tijdens het kijken van een video.

Wil je pas later een bepaalde handeling uitvoeren in een app, veeg ‘m dan even naar de zijkant van het scherm. Zo wordt de app vastgepind in een zijbalk, waardoor je ‘m later makkelijker kunt openen.

Kunstmatige intelligentie wordt belangrijker

Kunstmatige intelligentie wordt steeds belangrijker en ook in de nieuwe softwareschil is dat het geval. Huawei is flink bezig geweest met aanpassingen voor multiscreengebruik. Deze optie gebruik je in combinatie met de Matebooks van het bedrijf. Zo open je tot drie smartphone-apps op je laptop; ideaal voor multitasking.

Privacy staat hoog in het vaandel

Met EMUI 11 richt Huawei zich ook nog meer op privacy en beveiliging. Zo krijg je een icoontje te zien in de notificatiebalk als een app bepaalde permissies vereist. Denk daarbij aan de microfoon of camera van je toestel. Er is een ‘verborgen album’-functie geïntegreerd. Daarin verberg je foto’s of andere afbeeldingen. Geef je je toestel aan iemand anders, dan kan die jouw kiekjes niet zien. Maak je gebruik van een andere galerij-app, dan zijn de afgeschermde plaatjes daarin ook niet te zien.

Verstuur je een foto dan kun je de exif-informatie daarvan verbergen. In die info vind je vaak gps-coördinaten of op welk tijdstip de foto exact is gemaakt. Tot slot is er een safety cast-optie geïntroduceerd. Cast je iets naar een groot scherm en wordt je gebeld, dan verschijnt het telefoonnummer of naam niet in beeld.

