Deze Huawei is een smartphone en snelle powerbank in één

Je oordopjes, hoofdtelefoon of andermans smartphone opladen met een powerbank: extra stroom is af en toe nodig. Deze Huawei Enjoy 60X heeft een flinke accucapaciteit en laadt andere apparaten als een powerbank op.

Smartphone en powerbank in één

Huawei prijst de Enjoy 60X om zijn grote accu. Deze is 7000 mAh groot, wat een stuk groter is dan de gemiddelde Android-smartphone. Met zoveel stroom op zak kun je eerder wat afstaan aan een vriend(in) in nood. Heeft hij of zij namelijk een lege smartphone of zijn je eigen oordopjes leeg? Dan laad je die met de Huawei Enjoy 60X bekabeld op. Als een soort powerbank dus.

De Enjoy 60X is niet de eerste smartphone die deze functie heeft. Eerder schreven we al over het opladen van apparaten met je smartphone. Sommige telefoons kunnen dit draadloos, anderen enkel bekabeld. De Huawei Enjoy 60X doet dit met maximaal 22,5 Watt, maar daarvoor heb je wel een snoertje nodig.

Andere specificaties

Zelf laadt de Huawei Enjoy 60X ook met 22,5 Watt op, er is maximaal 512GB aan opslagruimte aanwezig en de smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 680-chip van Qualcomm. Deze chip ondersteunt geen 5G-connectiviteit en de smartphone draait op Huawei’s eigen besturingssysteem: HarmonyOS.

Het lcd-scherm van 6,95 inch heeft een ververssnelheid van 90Hz en een brede notch, waardoor hij een beetje lijkt op de iPhone X. Daarin is de 8 megapixel-selfiecamera verwerkt. Achterop vind je een 50 megapixel-hoofdcamera en een dieptesensor. Om het camera-eiland heen vind je een goudgelakte rand. De behuizing is er in verschillende kleuren, waaronder zwart, oranje, groen en grijs.

De smartphone is momenteel niet in Nederland beschikbaar en het lijkt erop dat dit zo blijft. Huawei komt binnenkort met de P60 Pro naar Europa, maar deze smartphone heeft geen ondersteuning voor Google Play-functies. Daardoor heb je geen toegang tot onder meer de Play Store. Wel biedt Huawei een eigen app-galerij aan, maar hier ontbreken grote apps als WhatsApp, Instagram en Facebook. Omgerekend heeft de Huawei Enjoy 60X een adviesprijs van ongeveer 300 euro.

