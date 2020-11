Huawei bouwt momenteel een fabriek in Shanghai, China. Het bedrijf doet dit om het Amerikaanse handelsverbod te omzeilen. De geproduceerde chips zijn in eerste instantie niet voor smartphones bedoeld, maar Huawei ziet de fabriek wel als noodoplossing.

Dat claimt de Financial Times. Volgens de financiële publicatie wordt de fabriek momenteel gebouwd in Shanghai en moet hij vanaf halverwege 2021 volledig functioneel zijn. Huawei begint dan met het produceren van relatief oude chips, maar werkt in stapjes toe naar meer modernere versies die bijvoorbeeld in smartphones (kunnen) zitten.

De fabriek wordt beheerd door een partner van Huawei, Shanghai IC R&D Center, en gesteund door de lokale autoriteiten. Als gevolg hiervan worden er geen onderdelen vanuit de Verenigde Staten ingevlogen. De Financial Times denkt hierdoor dat de kersverse Huawei-fabriek met een flinke achterstand begint ten opzichte van gevestigde chipmakers, zoals TSMC en Samsung.

Het is dan ook geen kortetermijnoplossing, schrijft de zakelijke krant. De fabriek begint namelijk met het produceren van 45 nanometer-chips (nm), waarna men via 28nm-chips in 2022 bij 20nm-chips wil aanbelanden. Ter referentie: de kersverse Huawei Mate 40 Pro-smartphone heeft een Kirin 9000-processor. Deze is op een procedé van 5nm gemaakt.

Grofweg geldt dat hoe kleiner het aantal nanometers is, hoe krachtiger de chip naar verhouding wordt. Het voordeel hiervan is dat apparaten, zoals smartphones, steeds krachtiger en sneller worden. Veel Huawei-middenklassers, die tussen de 250 en 500 euro kosten, hebben een 14nm-chip. De chip, ook wel processor genoemd, kun je zien als het kloppend hart van een telefoon.

Daarover gesproken, de Financial Times denkt dat het in eerste instantie ook niet de bedoeling is om smartphonechips in de kersverse Huawei-fabriek te maken. Het bedrijf zou zich in eerste instantie willen richten op apparatuur voor 5G-telecomnetwerken en allerlei slimme huishoudelijke producten.

Over het handelsverbod van Huawei

Huawei mag vanwege een handelsverbod niet handelen met Amerikaanse bedrijven. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het bedrijf geen Google-apps en -diensten op nieuwe telefoons meer mag meeleveren. Nieuwe Huawei-toestellen, zoals de eerder aangehaalde Mate 40 Pro, draaien daarom wel op Android, maar zonder Google-certificering.

Aan de andere kant zorgt het handelsverbod ervoor dat Huawei lastig aan onderdelen voor telecomnetwerken komt. Dat is voor hen vervelend, want dit is een van de grootste bedrijfsonderdelen van het concern. Er gloort echter mogelijk licht aan het eind van de tunnel. Onlangs claimde de Financial Times bijvoorbeeld dat Huawei wel met Amerikaanse bedrijven zou mogen onderhandelen, als het maar niet om 5G gaat.

