Wil jij van je favoriete muziek kunnen genieten met goede kwaliteit geluid? Of ben je nu je thuis moet blijven veel aan het bellen en wil je niet gestoord worden door omgevingsgeluid? Dan zijn de Huawei FreeBuds 3 wat voor jou! Android Planet geeft een setje weg! Schrijf je nu in om kans te maken!

Let op: Aanmelden voor de winactie kan t/m zondag 7 juni 2020.

Over de FreeBuds 3

De Huawei FreeBuds 3 zijn stijlvolle, draadloze oordopjes mét noise cancellation. Je kunt dus in alle rust bellen of muziek luisteren, zonder gestoord te worden door omgevingsgeluid. Dat is nu extra fijn als je op dit moment verplicht thuis moet werken en je wil concentreren, terwijl de rest van je gezin ook thuis aanwezig is.

Met deze FreeBuds hoor je jouw collega’s, vrienden of familie glashelder en is jouw stemgeluid ook duidelijk te horen aan de andere kant van de lijn. Daarbij zorgt de nieuwste EMUI 10.1-update voor een snelle, stabiele bluetooth-verbinding en nauwkeurige audio- en videosynchronisatie. Zo weet je zeker dat je jouw boodschap zelf op afstand goed over kunt brengen.

De oordopjes gaan standaard zo’n vier uur op een volle accu mee. Maak je gebruik van het oplaaddoosje, dan kun je er tot wel 20 uur mee doen. De FreeBuds zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en rood. De adviesprijs is 179 euro.

FreeBuds 3 winnen

Wil jij kans maken om de FreeBuds 3 te winnen? Wij geven een paar witte FreeBuds weg. Vul snel het onderstaande formulier in om mee te doen met de winactie. Aanmelden kan t/m zondag 7 juni 2020. In de week van 8 juni maken wij de winnaar bekend op Android Planet. Houd deze pagina in de gaten om te zien of jij de winnaar bent!

