Dit zijn de Huawei FreeBuds 5: oordopjes in de vorm van een waterdruppel

De Huawei FreeBuds 5 zijn officieel gepresenteerd en vallen op door het unieke ontwerp. De oordopjes hebben ook actieve ruisonderdrukking, een accu die het maximaal 30 uur volhoudt en andere handige functies.

Huawei FreeBuds 5 officieel: dit moet je weten

Huawei richt zich steeds meer op wearables zoals draadloze oordopjes en smartwatches. Als opvolger van de FreeBuds 4 zijn nu nieuwe oordopjes gepresenteerd. Het opvallende ontwerp is geïnspireerd op een waterdruppel en de dopjes zijn te verkrijgen in drie kleuren: oranje, wit en donkergrijs.

Het gaat om half-open oortjes, dus ze blokkeren de gehoorgang niet volledig. Drivers van 11 millimeter zorgen voor een fijn geluid en natuurlijk is bluetooth aanwezig. In combinatie met multipoint-ondersteuning koppel je de draadloze oordopjes zo aan meerdere apparaten tegelijk. Zo hoef je niet zelf telkens de audiobron te selecteren, maar wissel je naadloos van computer, naar tablet en van telefoon naar de laptop.

Uren luisterplezier en actieve ruisonderdrukking

Op een enkele acculading kun je tot zo’n vijf uur luisteren, terwijl in het doosje ook nog een ingebouwde batterij is gestopt. Die zorgt ervoor dat je de dopjes nog enkele keren kunt opladen, waardoor dat tot maximaal 30 uur gaat. Opladen van het doosje gaat via een usb-c-kabeltje, maar kan ook draadloos.

Vijf minuten opladen via een kabel resulteert erin dat je weer twee uur muziek kunt luisteren. Actieve ruisonderdrukking is ook aanwezig, maar als je dit activeert loopt de batterijduur wel terug. Dankzij ruisonderdrukking worden omgevingsgeluiden weggefilterd, waardoor je je beter kunt concentreren of even optimaal kunt genieten van muziek of podcasts.

Er is ondersteuning voor hi-res audio en de dopjes bevatten een IPX4-certificering, waardoor ze tegen een druppeltje water kunnen. Het geluid wordt aangepast aan de gebruiker, waarbij wordt gekeken naar de pasvorm, draagstatus en het niveau van het volume. Huawei noemt dit de adaptieve equalizer noemt.



De FreeBuds 5 hebben ook ruimtelijke audio, maar dit werkt alleen met Harmony OS-apparaten, zoals smartphones van Huawei zelf. De dopjes hebben verder drie microfoons, waardoor bellen geen probleem is. De oordoppen bedien je via je smartphone of door ze fysiek aan te raken. Zo neem je een gesprek op, schakel je ruisonderdrukking in of uit of regel je het volume.

Prijs en beschikbaarheid Huawei FreeBuds 5

Hoewel de oordopjes al wel te vinden zijn op de Nederlandstalige website van Huawei, wordt een prijs niet genoemd en bestellen is ook nog niet mogelijk. Op de site van het Verenigd Koninkrijk staat al wel een prijs genoemd van omgerekend 159 euro.

Houd Android Planet trouwens goed in de gaten, want binnenkort verschijnt onze review van de Huawei FreeBuds 5i-dopjes. Deze oordoppen hebben minder high-end functies, maar zijn daardoor ook betaalbaarder en daarom interessant voor een groter publiek.

