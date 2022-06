Huawei onthult FreeBuds Pro 2: draadloze oordopjes voor 199 euro

De Huawei Freebuds Pro 2 zijn officieel gepresenteerd en volgen de eerdere Pro’s van eind 2020 op. Ze lijken veel op hun directe voorganger, maar introduceren verschillende fijne upgrades.

Huawei Freebuds Pro 2 officieel: premium én draadloos

Huawei richt zich inmiddels al tijden op hun eigen ecosysteem waarin we onder andere smartwatches, fitnesstrackers, laptops, speakers en draadloze oordopjes vinden. In die laatste productcategorie zien we nu een gloednieuwe toevoeging: Huawei FreeBuds Pro 2.

De dopjes zijn volledig draadloos en de logische opvolgers van de FreeBuds Pro. Een fijne toevoeging is de IP54-certificering. Daarmee zijn de oortjes officieel stof- en waterdicht, iets wat ontbrak bij de eerste Pro’s. Zo kun je ze gewoon even afspoelen, is ook zweten tijdens het sporten geen probleem en kun je gewoon een belletje plegen in de regen.

Er is gekozen voor een samenwerking met het Franse audiomerk Devialet. Daarbij is er onder andere gewerkt aan de geluidskwaliteit en presets voor de equalizer. Tevens zijn de oordopjes voorzien van de nieuwste technieken, waardoor het geluid altijd goed klinkt. Ook is er ondersteuning aanwezig voor high res-audio.

Actieve ruisonderdrukking past zich aan aan omgeving

In vergelijking met de vorige FreeBuds Pro is de actieve ruisonderdrukking flink verbeterd. Zo wordt omgevingsgeluid tot 15 procent extra buitengesloten. Ook is het design aangepast, waardoor wind- en omgevingsruis minder aan de orde zijn.

Tijdens telefoongesprekken ben je ook beter te verstaan dankzij verschillende technieken en een nieuw algoritme om de ruisonderdrukking te verbeteren.

Verbinding met twee apparaten tegelijk

Een fijne bijkomstigheid is dat je de draadloze oordopjes kunt verbinden met twee apparaten tegelijk. Luister je muziek via je laptop, maar belt iemand je op je smartphone, dan wordt de audio automatisch overgeschakeld. Zo hoef je niet handmatig te wisselen.

Bedienen doe je via je smartphone of ander verbonden apparaat, of natuurlijk via de FreeBuds Pro 2 zelf. Het steeltje is gevoelig voor aanrakingen. Knijp je erin, dan pauzeer je muziek of skip je naar een volgend nummer. Het volume aanpassen doe je makkelijk en snel door over het stokje omhoog of laag te vegen.

Benieuwd naar onze ervaringen met deze premium oordopjes? Houd Android Planet dan in de gaten, want binnenkort publiceren we een review.

Prijs en release Huawei FreeBuds Pro 2

De Huawei FreeBuds Pro 2 hebben een adviesprijs van 199,99 euro en verschijnen in drie kleurtjes: zilver, lichtblauw en wit. De oordopjes zijn vanaf 13 juli bij verschillende webwinkels te koop. Tevens loopt er tot en met 12 augustus een pre-order actie. Daarbij krijg je een gratis Huawei Band 7-fitnesstracker met een waarde van 59,99 euro.

