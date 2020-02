Huawei biedt zijn smartphones tegenwoordig aan zonder Google-apps. Google waarschuwt nu dat je deze apps niet op een andere manier moet installeren.

Op smartphone van Huawei Google-apps installeren

Van plan een Huawei-smartphone te kopen, maar ga je de Google-apps dan wel missen? Er zijn manieren om die toch te installeren, maar Google raadt dat af.

Huawei-smartphones die voor 16 mei 2019 zijn uitgebracht krijgen van Google beveiligings-updates en updates voor Google-apps en -diensten zolang het is toegestaan. Nieuwere toestellen noemt Google ‘ongecertificeerd’, omdat het bedrijf deze toestellen niet heeft kunnen controleren op hun beveiliging en er ook geen beveiligingssoftware op heeft kunnen plaatsen.

Het installeren van apps zoals YouTube, Gmail of zelfs de Play Store, raadt Google af omdat het bedrijf je veiligheid niet kan waarborgen op een ongecertificeerd toestel. Tevens stelt Google dat er een groot risico bestaat dat een app die je van een andere locatie downloadt is aangepast zonder dat jij daar erg in hebt.

Eigen risico

Google wil gebruikers op deze manier bewust maken van het eigen risico dat ze nemen bij het installeren van Google-apps op een alternatieve manier. Wil je dat toch doen en het risico minimaliseren? Zo download en installeer je het veiligst apps buiten de Play Store om.

Als je wil weten of jouw toestel gecertificeerd is, ga je op je smartphone naar de Play Store. Daar ga je naar het menu en kies je voor ‘Instellingen’. Onderin zie je bij ‘Play Protect-certificering’ of je apparaat is gecertificeerd.

Persconferentie op 24 februari

De Huawei Mate 30 Pro is sinds afgelopen vrijdag te koop in Nederland, maar wel in een beperkte oplage.

Huawei houdt op 24 februari een persconferentie, waarin de nieuwe plannen van het bedrijf worden onthuld. Mogelijk presenteert het bedrijf dan een nieuwe vouwbare smartphone. Op de hoogte blijven? Vergeet je dan niet te abonneren op de Android Planet-nieuwsbrief.

