Huawei zou weer mogen handelen met Amerikaanse bedrijven, als de deal maar niet om 5G gaat. Het handelsverbod van het Chinese bedrijf wordt hierdoor een stukje verlicht.

‘Huawei-handelsverbod hangt af van 5G’

Dat claimt The Financial Times. De zakelijke publicatie schrijft dat Amerikaanse bedrijven weer met Huawei mogen handelen, mits de producten niet voor de 5G-afdeling van het Chinese bedrijf zijn bedoeld.

“Amerikaanse bedrijven moeten aantonen dat hun technologie geen gebruikmaakt van 5G. Als dit het geval is, mag de deal doorgaan. Als de onderdelen wél voor de 5G-infrastructuur-afdeling van Huawei zijn, gaat de verkoop niet door”, vertelt een anonieme medewerker van een chipfabrikant aan The Financial Times.

Het nieuws is overigens nog niet bevestigd door de Amerikaanse regering. Dat weerhoudt de smartphone-industrie er echter niet van om optimistisch te zijn over de toekomst. Volgens de zakelijke krant hebben steeds meer leveranciers vertrouwen in een goede afloop van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, waar Huawei middenin zit.

Dat optimisme is niet vreemd, want eerder deze week bleek al dat Huawei bijvoorbeeld weer telefoonschermen mag inkopen bij Samsung, dat haar hoofdkantoor in Zuid-Korea heeft. De Amerikaanse regering heeft eerstgenoemde namelijk de handelslicentie teruggegeven, zo ontdekte ZDNet. Deze werd eerder deze maand ingetrokken.

Over het handelsverbod van Huawei

Huawei mag sinds de zomer van 2019 geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven, omdat het bedrijf op een zwarte lijst staat. De regering van president Trump verdenkt het Chinese telecombedrijf ervan spionage-activiteiten te hebben uitgevoerd, al is dit nooit bewezen.

Voor Android-liefhebbers zorgt het verbod ervoor dat Huawei geen zaken mag doen met Google, de eigenaar van het besturingssysteem. Nieuwe toestellen van de fabrikant, zoals de kersverse Huawei Mate 40 Pro, draaien daarom op een versie van het besturingssysteem zonder Google-ondersteuning.

Je hebt dus geen diensten van het techbedrijf aan boord, waaronder YouTube. De fabrikant sleutelt ondertussen door aan haar eigen software: HarmonyOS. Ook heeft men onder meer een alternatieve downloadwinkel ontwikkeld als alternatief voor de Google Play Store.

