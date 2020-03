‘Huawei-handelsverbod weer uitgesteld, mogelijk voor laatste keer’

Persbureau Reuters meldt dat Huawei weer een verlenging heeft gekregen om te kunnen handelen met Amerikaanse bedrijven. De vraag die nu opkomt is of de Amerikaanse overheid zulke verlengingen moet blijven aanbieden of niet.

Handelsverbod weer uitgesteld, mogelijk laatste keer

Huawei heeft het zwaar vanwege het bekende handelsverbod dat is opgelegd aan het Chinese bedrijf. Daardoor mag het niet handelen met verschillende fabrikanten, waaronder Google. Voor de smartphonetak van het bedrijf betekent dit dat nieuwe Android-toestellen niet zijn voorzien van Google-diensten en -services.

De Amerikaanse overheid heeft sinds het opleggen van het verbod meerdere malen uitstel aan Huawei gegeven. Daarbij ging het veelal om periodes van maximaal 90 dagen. Persbureau Reuters schrijft nu dat Huawei weer zo’n verlenging heeft gekregen, dit keer van 45 dagen. Dat betekent dat de fabrikant wat extra tijd krijgt om huidige zaken af te ronden. Deze verlenging gaat in op 1 april en loopt tot en met half mei.

“Wat voor gevolgen als licentie niet wordt verlengd?”

Ook noemt Reuters dat het Amerikaanse handelsdepartement zich nu afvraagt of het zulke verlengingen keer op keer moet blijven aanbieden. Ook wordt de vraag gesteld voor welke bedrijven gevolgen zou hebben en wat die zijn, als die licentie niet wordt verlengd. Huawei maakt niet alleen smartphones, maar ook netwerkapparatuur. Met de opkomst van het 5G-netwerk is daar de juiste apparatuur voor nodig en Huawei is één van de bekende fabrikanten daarvan.

Er zijn verschillende bedrijven waar Huawei nog wel zaken mee mag doen, op basis van verlengingen van het handelsverbod. Als de Amerikaanse overheid besluit om deze verlengingen niet meer uit te geven, is het nog de vraag of en hoe die samenwerkingen door kunnen gaan. Zo werkt onder andere Microsoft nog samen met de Chinese fabrikant, waardoor Huawei gewoon het Windows-besturingssysteem mee mag leveren op verschillende laptops.

Google wil toch nog samenwerken met Huawei

Geruchten dat Google niet meer met Huawei wil samenwerken, lijken niet juist. Eind februari kwam namelijk naar buiten dat Google de Amerikaanse overheid heeft gevraagd om toestemming om weer met Huawei te mogen samenwerken. Wanneer daar een beslissing over wordt genomen, is echter onbekend.

Ondertussen zet Huawei flink in op hun eigen Huawei Mobile Services. Dat is een pakket van diensten- en services, waardoor je die van Google niet meer nodig hebt. Ook de eigen AppGallery-winkel waarin je apps, games en widgets kunt downloaden, is te vinden op smartphones van de fabrikant.

