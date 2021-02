Huawei prijst zijn HarmonyOS aan als een eigen, nieuw besturingssysteem dat een alternatief is voor Android. Uit onderzoek blijkt echter dat HarmonyOS gewoon gebaseerd is op Android 10. Huawei gaat HarmonyOS installeren op nieuwe smartphones.

Liegt Huawei over HarmonyOS?

HarmonyOS moet Huawei’s alternatief worden voor Android, het besturingssysteem dat de fabrikant de afgelopen jaren installeerde op zijn smartphones en tablets. Sinds mei 2019 mag Huawei vanwege een handelsconflict niet meer de reguliere Android-software met Google-certificering gebruiken. De verkoopcijfers van Huawei-toestellen zijn sindsdien gekelderd en de fabrikant denkt het tij te kunnen keren met een eigen besturingssysteem.

Maar hoe eigen is HarmonyOS? Huawei claimt al een tijd dat het een nieuw besturingssysteem is, maar een uitgebreide technische analyse door website ArsTechnica wijst uit dat HarmonyOS gebaseerd is op Android 10 uit 2019.

Bewijs dat HarmonyOS gebaseerd is op Android.

Verwijzingen naar de Android-naamgeving zijn vervangen door HarmonyOS, maar echte verschillen in features zijn er niet. Hiermee lijkt HarmonyOS gewoon een zogeheten Android-fork te zijn: een Android-besturingssysteem zonder invloed van Google.

Android-forks bestaan al jaren. Zo installeert Amazon Fire OS op zijn Kindle-tablets en staat de Sailfish OS-fork op smartphones van Jolla. Deze bedrijven geven duidelijk aan dat ze een Android-fork gebruiken, maar Huawei doet dat niet.

Nieuwe Huawei-vouwsmartphone op komst

Mogelijk gaan we binnenkort de eerste smartphone met HarmonyOS zien. Huawei heeft bekendgemaakt dat het op 22 februari de Mate X2 onthult, een opvouwbare smartphone die de Mate Xs gaat opvolgen.

De fabrikant laat nog in het midden of het toestel op de reguliere Android-software of HarmonyOS draait, al blijkt daar dus weinig verschil in te zitten. De smartphone moet het in ieder geval zonder Google-certificering stellen. In onze Huawei Mate Xs review leggen we uit waarom dat zo’n probleem is.

