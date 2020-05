Zo gebruik je makkelijk alle apps op jouw nieuwe Huawei-toestel (ADV)

Op zoek naar een nieuwe smartphone en een telefoon van Huawei op het oog? Misschien heeft dat toestel geen diensten van Google aan boord, maar dat is geen probleem dankzij Huawei Mobile Services. Ook kun je makkelijk aan de slag met alle bekende apps via onder andere de AppGallery. Welke manieren er nog meer zijn, vind je hier overzichtelijk op een rijtje.

Wat zijn Huawei Mobile Services en de AppGallery?

In Nederland zijn er 1,6 miljoen mensen die gebruikmaken van een smartphone van Huawei. De meest recente toestellen zoals de Huawei P40-serie hebben geen Google-integratie meer aan boord. Dat komt omdat de fabrikant geen Google-diensten meer mag afnemen. Het antwoord daarop is Huawei Mobile Services (HMS), een verzamelnaam voor services en apps op nieuwe Huawei-toestellen.

Dat HMS-pakket zorgt ervoor dat toestellen én worden voorzien van updates én gebruiksvriendelijk blijven. Een groot en belangrijk onderdeel van HMS is Huawei’s eigen AppGallery. Dat is de appwinkel waar je makkelijk apps en games kunt downloaden, net als in de Play Store van Google. Achter de schermen is de fabrikant druk bezig met het vullen van deze eigen winkel, maar dat kost logischerwijs tijd.

Zo gebruik je al je favoriete apps op je Huawei-toestel

Heb jij een nieuw Huawei-toestel op het oog met het HMS-pakket aan boord, of heb je er al eentje gekocht? Dan wil je vast en zeker gebruikmaken van je favoriete apps zoals WhatsApp, Facebook of je Gmail-account. Om makkelijk en snel aan de slag te gaan met je favoriete apps, volg je onderstaande mogelijkheden.

Stap 1. Installeer Phone Clone om gegevens over te zetten

Als je je nieuwe Huawei-toestel voor de eerste keer aanzet krijg je tijdens het instellen de vraag of je Phone Clone wilt gebruiken. Dat is een eigen app van de fabrikant die al jaren bestaat en waarmee je snel gegevens overzet naar je nieuwe toestel. Is je oude toestel al van Huawei dan is de app daarop al geïnstalleerd. Voor elke andere Android-smartphone download je de app makkelijk en snel vanuit de Google Play Store, zoals je gewend bent.

Heb je een iPhone dan check je de App Store om Phone Clone te downloaden en installeren. Bij de overstap van iOS naar Android kun je – zoals altijd – alleen data overzetten zoals je agenda-afspraken of contacten. Draait je oude toestel al op Android, dan zet Phone Clone ook veel applicaties makkelijk en snel over, met uitzondering van de Google-apps. Zo kun je daarna al direct aan de slag met populaire apps als Facebook, WhatsApp of Instagram op je nieuwe toestel.

–> Meer informatie over Phone Clone check je hier

Stap 2. Download apps uit de AppGallery

Apps die niet overgezet zijn met Phone Clone zoek je vervolgens op in de AppGallery-winkel van Huawei. De fabrikant is bezig met de samenwerking met allerlei ontwikkelaars om hun apps klaar te maken voor het Huawei Mobile Services-pakket. Het huidige niveau van apps en games is nog niet hetzelfde als van de Play Store van Google zelf, maar dat is logisch en kost gewoonweg tijd.

Wel verschijnen er steeds meer populaire applicaties in de AppGallery. Zo zijn onder andere Snapchat, HereWeGo-navigatie en TikTok gewoon te downloaden zoals je gewend bent. Qua games zijn onder andere het populaire Fortnite en Asphalt 9 beschikbaar. Tot slot kun je nog aan de slag met Nederlandse apps zoals die van Albert Heijn of 9292.

–> Meer informatie over de AppGallery van Huawei lees je hier

Maak gebruik van Quick-Apps

Is de app die je zoekt niet direct te vinden in de AppGallery, dan word je vanuit de appwinkel vaak direct doorgestuurd naar de officiële website van de ontwikkelaar. Daar download je dan een los installatiebestand, die je vervolgens makkelijk installeert.

Dan zijn er ook nog de Quick-Apps (oftewel snelle apps) voor veel Nederlandse services. Dat is de mobiele versie van een website, maar dan in een mooiere verpakking. Hierdoor lijkt het net alsof je de echte app van die dienst gebruikt. Ook die kun je snel vastpinnen aan een van je thuisschermen. Via zo’n snelkoppeling maak je vervolgens simpel gebruik van bijvoorbeeld Pathé, Dumpert of Funda.

Kun je een app niet vinden? Maak dan gebruik van App Search, waarover je hieronder meer leest.

Gebruik snelkoppelingen op je thuisscherm

Maak je veel gebruik van diensten van Google zoals YouTube of Google Foto’s? Dan surf je via de Huawei-browser naar de juiste weblink, die je vervolgens ook vastpint op een van je thuisschermen. Zo geniet je met één simpele klik toch van verschillende Google-diensten. Maak je gebruik van Gmail? Ook dat is geen probleem, want je kunt je account gewoon toevoegen aan de mail-app van Huawei zelf. Zo kun je makkelijk blijven mailen zoals je gewend bent.

–> Bekijk hier alle apps en Quick-apps

Stap 3. Vind nog meer applicaties met App Search

De juiste app nog niet gevonden of werkend gekregen, dan check je tot slot App Search. Dat is te vinden in het startscherm van de Huawei-browser. Daarin zie je direct de 100 meest gebruikte apps van Nederland zoals Netflix, Tikkie of Thuisbezorgd. Wil je één van die apps gebruiken op je nieuwe Huawei-toestel? Volg dan de link naar de locatie waar je het installatiebestand kunt downloaden.

Werkt de app toch niet op jouw toestel met HMS, dan wordt dat ook aangegeven. Daarnaast zie je hier ook direct of een app alleen werkt via de browser, zodat je direct een snelkoppeling kunt maken op je thuisscherm om hiervan gebruik te maken. Binnenkort is het ook mogelijk om App Search te gebruiken via een widget, waardoor je de browser niet meer hoeft te gebruiken en je nog sneller de juiste apps vindt.

Stap 4. Maak gebruik van de Huawei VIP Service

Kom je er toch net niet helemaal uit, heb je nog wat vragen over HMS, bepaalde apps die je wilt gebruiken of het overzetten van data? Dan maak je als Huawei-koper makkelijk en snel gebruik van de Huawei VIP Service.

Daarvoor maak je makkelijk een afspraak bij een van de aangesloten servicepartners, die vervolgens al jouw vragen beantwoorden en je helpen met het in gebruik nemen van je nieuwe toestel. Zo is je toestel binnen een mum van tijd bruikbaar zoals je gewend bent.

–> Meer informatie over de Huawei VIP Service vind je hier

