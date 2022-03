Hoe gaat het nu met Huawei, 3 jaar na de Amerikaanse sancties?

2021 was een jaar met twee gezichten voor Huawei. Aan de ene kant was de Chinese fabrikant heel winstgevend, maar de omzet liep wel fors terug. Bovendien is de winst waarschijnlijk maar van korte duur.

De harde val van Huawei

De wereld lag Huawei begin 2019 aan de voeten. Het van oorsprong Chinese bedrijf was de op één na populairste smartphonefabrikant op aarde en koploper Samsung voelde de hete adem in zijn nek. Ook in ons eigen kikkerlandje waren Huawei-smartphones erg geliefd.

Een paar maanden later staan de zaken er heel anders voor. Huawei komt in mei 2019 op de zwarte handelslijst van de Verenigde Staten te staan. Oorzaak: de Chinezen worden verdacht van spionage. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor geen zaken meer doen met firma’s uit het land van Xi Jinping.

Dat was een flinke klap voor Huawei. Het bedrijf mag door de Amerikaanse sancties immers niet langer gebruikmaken van de Android-versie die door Google wordt onderhouden. Nieuwe Huawei-smartphones voor de Westerse markt worden daardoor geleverd met een Android-versie die niet door Google ondersteund wordt.

Omzetcijfers laten zien hoe Huawei er nu voor staat

Destijds zagen analisten het somber in voor Huawei. Experts voorspelden dat het Chinese bedrijf haar smartphonetak beter kon opdoeken, want een Android-smartphone zonder Google-ondersteuning is in het beste geval niet gebruiksvriendelijk voor Westerse klanten. In het slechtste geval zijn de toestellen geheel onbruikbaar.

Nu, bijna drie jaar na de Amerikaanse sancties, kunnen we concluderen dat het horrorscenario voor Huawei is uitgebleven. Uit de jaarcijfers blijkt namelijk dat het bedrijf over 2021 flink meer winst heeft gemaakt dan het jaar daarvoor. De totale winst kwam uit op 16.2 miljard euro, een stijging van ruim 75 procent ten opzichte van 2020.

Tot zover het positieve nieuws voor Huawei. Aan de negatieve kant moet men concluderen dat de omzet flink is gedaald. In 2021 zette men voor bijna 91 miljard euro aan goederen en diensten om, terwijl dat in 2020 nog ruim 127 miljard bedroeg. Deze jaar-op-jaar-daling van 28 procent valt nog mee als we kijken naar de smartphonetak.

Smartphonedivisie zwaar getroffen

De consumentendivisie van Huawei, waar ook smartphones onder vallen, heeft vorig jaar namelijk bijna 50 procent omzet ingeleverd ten opzichte van 2020. Puur op basis van omzetcijfers zit alleen de enterprisetak van Huawei in de lift. Hieronder vallen bijvoorbeeld internetdiensten voor bedrijven.

Het moge duidelijk zijn dat vrijwel alle bedrijfsonderdelen van Huawei teruglopen qua omzet. Je vraagt je daardoor misschien af hoe het kan dat het bedrijf wel meer winst heeft weten te maken.

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste is Huawei er naar eigen zeggen in geslaagd om winstgevender te zijn door meer focus aan te brengen. Ook zegt men het bedrijf flexibeler te hebben ingericht, waardoor de kosten teruglopen.

Veel belangrijker is echter de tweede oorzaak. De positieve winstcijfers van Huawei zijn hoogstwaarschijnlijk het resultaat van de verkoop van Honor. Dit submerk werd eind 2020 van de hand gedaan door het Chinese bedrijf. Waarschijnlijk is deze verkoop door Huawei geregistreerd onder het kopje “Overig”, want dit onderdeel noteerde een winststijging van ruim 8600 procent over 2021.

De toekomst van Huawei onder de sancties

Hoe de toekomst van Huawei eruitziet is nog onzeker. Wel is duidelijk dat het bedrijf nog steeds zoekende is naar nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld door meer smartwatches uit te brengen. Vooralsnog brengt het bedrijf echter ook nog telefoons op de markt.

Onlangs kwamen de Huawei P50 en P50 Pro bijvoorbeeld naar Nederland. Deze toptoestellen worden weliswaar zonder Google-certificering geleverd, maar beschikken wel over indrukwekkende hardware. In onze review van de Huawei P50 Pro lees je of Huawei’s paradepaardje het geld waard is.