Huawei bracht al een Android 10-update uit voor recente toestellen, maar vergeet oudere smartphones niet. De Mate 10 Pro uit 2017 krijgt nu een Android 10-update in Nederland.

Huawei Mate 10 Pro Android 10-update in Nederland

De Huawei Mate 10 Pro is al wat jaartjes oud, maar wordt op dit moment van een Android 10-update voorzien. Nederlandse gebruikers kunnen aan de slag met de nieuwe features die de Android-versie met zich meebrengt, zoals een systeembrede donkere modus, nieuwe privacy-opties en de navigatiegebaren.

Heb je een Mate 10 Pro, dan kun je via ‘Instellingen > Systeem en updates > Software-update’ checken of de Android 10-upgrade voor je klaarstaat. Het is de tweede grote update voor de smartphone: de Mate 10 Pro verscheen met Android 8.0 (Oreo) en werd later bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie).

Android 10 is hoogstwaarschijnlijk ook de laatste grote update voor de telefoon, aangezien Huawei doorgaans twee versie-updates uitbrengt voor zijn high-end smartphones.

Meer over de Huawei Mate 10 Pro

De Huawei Mate 10 Pro werd eind 2017 uitgebracht en beschikt over een 6 inch-oled-scherm zonder notch, een dubbele camera achterop, grote 4000 mAh-accu met snelladen en stof- en waterdichte behuizing. Het toestel werd een jaar later opgevolgd door de Mate 20 Pro, die op zijn beurt werd vervangen door de Mate 30 Pro. Bij laatstgenoemde ontbreken Google-apps en -diensten vanwege het handelsverbod van Huawei door de Verenigde Staten.

Later dit jaar verschijnt Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Android 11 is een minder grote update dan versie 10, maar brengt wel allerlei handige verbeteringen. Zo biedt de update nog meer privacy, betere notificaties en chat-bubbels.

Meer weten? Check ook de Android 11 preview en het grote Android 11 update-overzicht om te zien of jouw smartphone wordt bijgewerkt.