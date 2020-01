Huawei laat weten de Mate 30 Pro nog deze maand te koop is in België. Dat is in een beperkte oplage en zonder apps en diensten van Google. Op de vraag wanneer het toestel naar ons land komt, heeft Huawei Nederland nog niet gereageerd.

Huawei Mate 30 Pro komt naar België

Een woordvoerder van de Chinese fabrikant heeft aan Androidworld laten weten dat de Huawei Mate 30 Pro beperkt wordt uitgebracht in België. Het toestel is dan alleen verkrijgbaar in Huawei Experience Centers. De vastgestelde adviesprijs is 1099 euro, maar of Huawei dat ook gaat vragen is onbekend.

Eerder kwam het toestel al uit in onder andere Spanje. Dat bleek om een test te gaan om de animo voor dit toestel te peilen in andere Europese landen. Android Planet heeft Huawei gevraagd of er al een datum bekend is wanneer de Mate 30 Pro in Nederland verschijnt, maar nog geen reactie ontvangen. In september noemde een Nederlandse woordvoerder nog dat het toestel in 2019 uitgebracht zou worden, maar dit is niet gebeurd.

Komt zonder Google-diensten

Huawei kiest ervoor om de Mate 30 Pro uit te brengen zonder Google-diensten. Dit heeft te maken het opgelegde handelsverbod door de Amerikaanse overheid. De fabrikant komt met een eigen pakket van services en diensten, genaamd Huawei Mobile Services. Inmiddels is ook de HMS Core gepresenteerd. Daarmee wordt het mogelijk voor ontwikkelaars om hun apps te laten werken met mobile services van Huawei.

Daarbij noemt de Chinese producent zelfs dat de HMS Core extra voordelen biedt ten opzichte van het Google-pakket. Zo kunnen ontwikkelaars kunstmatige intelligentie gebruiken in hun apps. Een voorbeeld daarvan is het kunnen herkennen van gezichten in een galerij met afbeeldingen. Zo kun je nog sneller gezichten herkennen en voorzien van een tag, om foto’s zo makkelijker te ordenen.

55.000 applicaties in eigen Huawei-appwinkel

Inmiddels zijn er zo’n 55.000 applicaties te vinden in de Huawei App Gallery, oftewel de eigen app-winkel. Ter vergelijking: in de Play Store van Google zelf staan een kleine drie miljoen apps. Wel moet dat aantal snel groeien, aldus een woordvoerder van Huawei. Het compatibel maken van huidige Android-applicaties voor Huawei Mobile Services duurt namelijk slechts enkele uren. Niet elke ontwikkelaar zal hiervan op de hoogte zijn of dit willen doen, waardoor de fabrikant nog een lange weg te gaan heeft.

Daarbij missen ook nog verschillende grote apps in de Huawei-appwinkel. Dat zijn onder andere Spotify en YouTube, maar ook Instagram en bank-apps. Tot slot noemt Huawei dat huidige smartphones die de Android 10-update krijgen ook worden voorzien van Huawei Mobile Services. Daarbij maakt het niet uit of de Google Mobile Services daar ook al op te vinden zijn, beide diensten draaien namelijk naast elkaar.

Recent verschenen Huawei-toestellen met Google-apps en -services zijn onder andere de Huawei Nova 5T en P30 Lite New Edition. De Nova 5T is eigenlijk een Honor 20, met een iets ander uiterlijk en verschillende aangepaste specificaties. Door zo’n rebranding kan het toestel gewoon nog worden uitgeleverd met diensten van Google.

