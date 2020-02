De Mate 30 Pro werd in september 2019 gepresenteerd en morgen is het toestel in Nederland te koop. Voor de smartphone betaal je 1099 euro. Daarbij loopt er ook een promotie tot en met 20 maart voor wat korting en extra goodies.

Huawei Mate 30 Pro in Nederland vanaf 21 februari

Vanaf morgen (21 februari) is het eindelijk mogelijk om de Huawei Mate 30 Pro te kopen in Nederland. Daarbij gaat het om een beperkte oplage van een onbekend aantal stuks. Je zinnen gezet op deze high-end smartphone? Dan moet je afreizen richting Amsterdam. Het toestel is namelijk alleen verkrijgbaar bij MediaMarkt Arena.

De Mate 30 Pro kost 1099 euro, maar als je ‘m voor 21 maart koopt krijg je korting en gratis accessoires. Tot en met 20 maart betaal je namelijk 999 euro voor het toestel en ontvang je ook een flip-cover en draadloze Huawei SuperCharge-lader cadeau, met een gezamenlijke waarde van 95 euro.

Release maanden na presentatie

Toen het toestel werd gepresenteerd in september, werd nog gesteld dat de smartphone in 2019 op de Nederlandse markt zou komen. Dit lukte uiteindelijk niet, maar Huawei bracht het toestel wel beperkt uit in België. Eind januari liet Huawei ons weten dat het toestel in februari in Nederland verkrijgbaar zou worden en die info bleek dus wel correct.

Daarbij willen we nogmaals noemen dat het gaat om een zeer beperkte release. Het toestel is slechts bij één fysieke winkel in Nederland te koop en de oplage is ook nog eens onbekend. Dat alles heeft te maken met een opgelegd handelsverbod waar de fabrikant mee kampt.

Daardoor is het voor Huawei niet mogelijk om gebruik te maken van Google-diensten. Als alternatief heeft de Chinese fabrikant HMS ontwikkeld, oftewel Huawei Mobile Services. Dat is een eigen pakket van services, features en diensten om een smartphone toch te kunnen gebruiken zoals je wil en gewend bent.

Specificaties Huawei Mate 30 Pro

De Mate 30 Pro draait op Android 10 zonder Google-diensten en bevat een amoled-scherm. Dat is een display van 6,53 inch met een resolutie van 2400 bij 1776 pixels. De Kirin 990-chip zorgt voor de processorkracht en er is 8GB werkgeheugen aanwezig. Het toestel heeft minimaal 128GB uitbreidbare opslag en bevat vijf camera’s.

Selfies maak je van maximaal 32 megapixel en de primaire camera schiet plaatjes van maximaal 40 megapixel. Een tweede 40 megapixel-camera gebruik je voor groothoekfoto’s. Tot drie keer optisch zoomen kan met de 8 megapixel-telelens en tot slot is een Time of Flight-sensor aanwezig. Zo maak je niet alleen prima portetfoto’s, maar kun je ook aan de slag met augmented reality-doeleinden.

Een accu van 4500 mAh zorgt voor de nodige power, waarbij ook snel opladen met 40 Watt wordt ondersteund. Ook draadloos opladen is mogelijk, maar dat gaat wel wat minder snel. Daarnaast is het mogelijk om andere apparaten draadloos van stroom te voorzien door deze op de achterkant van de Mate 30 Pro te leggen.

