Huawei Mate 30 Pro komt volgende maand naar Nederland

De Huawei Mate 30 Pro komt in februari naar Nederland, nadat de smartphone maanden geleden werd aangekondigd. Dit is zojuist bekendmaakt door Huawei, dat nog geen informatie vrijgeeft over de adviesprijs.

Huawei Mate 30 Pro release in Nederland

Huawei maakt vandaag tijdens een event bekend dat de Mate 30 Pro in Nederland wordt uitgebracht. In februari verschijnt het toestel, al is de adviesprijs nog onduidelijk. In België verscheen de smartphone onlangs met een adviesprijs van 1099 euro, dus mogelijk geldt deze prijs ook voor de Nederlandse markt. Zodra de definitieve adviesprijs bekend is, werken we dit artikel natuurlijk bij.

De Mate 30 Pro werd in september 2019 aangekondigd en een woordvoerder van Huawei Nederland beloofde toen dat het toestel voor het einde van het jaar zou worden uitgebracht. Dit is niet gelukt en uiteindelijk komt het toestel maanden later naar de Nederlandse markt.

De Mate 30 Pro beschikt over een 6,53 inch-scherm dat aan de zijkant flink afbuigt. Ook heeft de smartphone een Kirin 990-chip, 8GB RAM, 128/256GB aan opslagruimte en een forse 4500 mAh-accu. Op de achterkant zitten vier camera (40 megapixel, 8 megapixel-telelens, 40 megapixel-groothoeklens en een Time of Flight-sensor. Het toestel draait op open source-versie van Android 10 zonder Google-apps.

Lees ook: de uitgebreide Huawei Mate 30 Pro preview

Geen Google-apps en -diensten

Huawei kiest ervoor om de Mate 30 Pro uit te brengen zonder Google-diensten. Dit heeft te maken het opgelegde handelsverbod door de Amerikaanse overheid. De fabrikant komt met een eigen pakket van services en diensten, genaamd Huawei Mobile Services. Inmiddels is ook de HMS Core gepresenteerd. Daarmee wordt het mogelijk voor ontwikkelaars om hun apps te laten werken met mobile services van Huawei.

Daarbij noemt de Chinese producent zelfs dat de HMS Core extra voordelen biedt ten opzichte van het Google-pakket. Zo kunnen ontwikkelaars kunstmatige intelligentie gebruiken in hun apps. Een voorbeeld daarvan is het kunnen herkennen van gezichten in een galerij met afbeeldingen. Zo kun je nog sneller gezichten herkennen en voorzien van een tag, om foto’s zo makkelijker te ordenen.

