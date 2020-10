Huawei kondigt de Mate 40-serie op 22 oktober aan. De toestellen zouden mogelijk een week later in China te koop zijn. Over een wereldwijde release is nog niets bekend.

Aankondiging Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro op 22 oktober

De doorgaans betrouwbare lekker Rodent950 kwam als eerste met het bericht dat Huawei de Mate 40-serie op 22 oktober aan zou kondigen. Het bedrijf zelf heeft dit gerucht inmiddels officieel bevestigd. De Mate 40 en de Mate 40 Pro zijn de opvolgers van de Huawei Mate 30 en de Mate 30 Pro.

Eerder lekten er al vermeende specificaties uit van de nieuwe smartphones. Daaruit blijkt dat de Mate 40 en Mate 40 Pro draaien op de nog onaangekondigde Kirin 9000-processor. De toestellen krijgen maximaal 12GB RAM en 512GB opslagruimte. De Mate 40 zou een 6,4 inch oled-scherm krijgen. De Mate 40 Pro doet daar met 6,7 inch nog een schepje bovenop.

Ook kregen we al renders onder ogen. Daarop is te zien dat de telefoons vrijwel volledig uit scherm bestaan, los van een relatief groot gat voor de twee selfiecamera’s. Het display van de Huawei Mate 40 is licht gebogen. De Mate 40 Pro heeft een zogenaamd watervalscherm dat nog verder om de randen heen buigt.

Het Chinese bedrijf legt tijdens de Huawei Mate 40-aankondiging ongetwijfeld weer veel nadruk op de camera’s. Het bedrijf scoort op dit gebied al jaren erg goed. De Mate 40 krijgt drie sensoren op de achterkant, maar welke dat precies zijn is nog onbekend. De Pro voegt daar een periscopische lens aan toe om mee in te zoomen.

Moet je nog wel een smartphone van Huawei kopen?

Hoe goed de Mate 40 en de Mate 40 Pro ook zijn, er hangen donkere wolken boven Huawei. Door het Amerikaanse handelsverbod mag het bedrijf geen diensten van Google gebruiken. Ook de Play Store zul je niet op de smartphones aantreffen. Er is wel een alternatief in de vorm van de AppGallery, maar die is lang niet zo volledig als de Play Store. Populaire apps als Netflix en Videoland zul je er bijvoorbeeld niet vinden.

Er staat bovendien een open source-versie van Android op recente telefoons van Huawei, die minder vaak beveiligingsupdates krijgt. Huawei werkt naar verluid aan een eigen besturingssysteem voor toekomstige toestellen, maar daar heb je voorlopig natuurlijk weinig aan. Bedenk dus goed wat de nadelen zijn voor je een toestel van Huawei aanschaft.

De Huawei Mate 30 en de Mate 30 Pro kwamen pas maanden na de release in China bij ons op de markt.

