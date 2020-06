De aankomende Huawei Mate 40 Pro krijgt volgens geruchten een 108 megapixel-camera. Daarmee volgt de Chinese fabrikant merken als Xiaomi, Samsung en Motorola.

‘Huawei Mate 40 Pro krijgt 108 megapixel-camera’

De geruchten zijn afkomstig van website IT Home, die het wel vaker bij het juiste eind heeft. Volgens de bron gaat het dus om een sensor van 108 megapixel. Deze wordt gebruikt bij twee aankomende toestellen in de Mate 40-serie. Zowel de normale Mate 40 als het Pro-model krijgen deze camera aan boord.

Volgens de nieuwe informatie gaat het om een zogenaamde 9P-lens. Daarbij wordt het opgevangen licht door negen elementen verwerkt, wat zorgt voor betere plaatjes. De 108 megapixel-camera in bijvoorbeeld de Xiaomi Mi Note 10 Pro is een 8P-variant. Oudere toestellen moeten het vaak doen met een 6P- of 7P-lens. Volgens de bron bevat de nieuwe camera ook andere aanpassingen, maar wat die zijn, is onbekend.

Specificaties Huawei Mate 40 (Pro)

Volgens eerdere geruchten wordt de Mate 40-serie voorzien van de nieuwe Kirin 1000-chipset. Dat is opvolger van de huidige Kirin 990-processor De nieuwe chip levert betere prestaties op het gebied van kracht en accu. Standaard is 5G-ondersteuning aanwezig, waardoor het lijkt dat er geen 4G-varianten van deze toestellen meer op de markt komen.

De aankomende toestellen zijn de opvolgers van de huidige Huawei Mate 30 en Mate 30 Pro. Die toestellen werden gepresenteerd in september 2019 en de Mate 30 Pro is vanaf februari dit jaar beperkt te koop in Nederland. Dat toestel is niet voorzien van Google-diensten, maar komt met het HMS-pakket. Dat staat voor Huawei Mobile Services en is een alternatief voor diensten van Google.

Wanneer de nieuwe Mate 40’s precies worden gepresenteerd, is nog de vraag. Volgens geruchten wordt dat oktober van dit jaar. Of beide toestellen ook naar Nederland komen, is ook nog onbekend.

Wil je op de hoogte blijven van al het Huawei Mate 40-nieuws, schrijf je dan in voor de Android Planet-nieuwsbrief. Download en installeer ook onze Android Planet-applicatie, zodat je het laatste Android-nieuws altijd bij de hand hebt.