Huawei Mate 40 Pro officieel: watervalscherm en supersnel opladen

De Huawei Mate 40 Pro is officieel gepresenteerd en is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Het toestel biedt een interessante combinatie van hardware en features en draait op Android 10, zonder Google-ondersteuning. Hier lees je alles over het toestel.

Huawei Mate 40 Pro officieel: nieuwe processor en watervalscherm

De Huawei Mate 40 Pro is het nieuwe paradepaardjes van de Chinese fabrikant. Het toestel is uitgerust met de eigen Kirin 9000-chip met geïntegreerde 5G-ondersteuning. De chip is gemaakt op het vijf nanometer-procedé, waardoor ‘ie ook erg efficient omgaat met energie. Daarnaast is er 8GB RAM aan boord en 256GB opslag. Dat is uit te breiden met een nm-geheugenkaartje van Huawei zelf.

Het scherm is 6,76 inch groot en heeft een hoge resolutie van 2772 bij 1344 pixels. Het gaat om een gebogen oled-paneel met scherp afgeronde schermranden. Die maken een hoek van 88 graden, waardoor het ook wel ‘watervalscherm’ wordt genoemd. De ververssnelheid is 90Hz, waardoor het scherm soepel aanvoelt.

Er is ook een pilvormige inkeping aanwezig waarin de frontcamera en 3D-sensor geplaatst zijn. Zo maak je gebruik van geavanceerde gezichtsherkenning en kun je het toestel besturen door middel van handbewegingen.

Camera’s in samenwerking met Leica

Huawei heeft al jaren een samenwerking met lenzenfabrikant Leica en ook bij de Mate 40 Pro is dat weer het geval. Op de achterzijde vind je drie camera’s, onderdeel van het nieuwe Space Ring-design. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, waarmee je elk detail vastlegt. Daarnaast is er nog een 20 megapixel-groothoeklens aan boord. Daarmee schiet je wijdere plaatjes van landschappen of bijvoorbeeld gebouwen.

De derde camera laat je objecten net wat dichterbij halen, dankzij de zoomlens. Er is een nieuw autofocussysteem aan boord, waardoor elke foto er perfect uitziet. Filmen kan tot slot in een hoge 8K-resolutie, waardoor de Mate 40 Pro ook op videogebied zijn mannetje staat.

Snel opladen en Android zonder Googlediensten

Het toestel is uitgerust met een accu van 4400mAh en kan nog sneller opladen dan zijn voorganger, de Mate 30 Pro. Via een kabel is dat met maximaal 66 Watt, wat alleen kan met de bijgeleverde oplader. Draadloos opladen is ook verbeterd en kan nu met maximaal 50 Watt. Daarvoor heb je ook een speciale lader nodig, die je los moet aanschaffen.

De Mate 40 Pro draait op Android 10, met daaroverheen de eigen EMUI-schil. Aan die bekende schil zijn veel aanpassingen gedaan, waaronder aan het uiterlijk. Ook zijn er verschillende eigen apps op het toestel te vinden. Daarnaast is er geen ondersteuning voor Googlediensten en -services aan boord. Daarvoor levert Huawei wel eigen alternatieven mee zoals de AppGallery-winkel en het Huawei Mobile Services-pakket.

Dat alternatief zorgt ervoor dat je het toestel toch kunt gebruiken of dat apps met elkaar samenwerken. Het niveau daarvan is nog een stuk minder ten opzichte van Google, maar Huawei is wel bezig met een inhaalslag. Wanneer en of we Android 11 gaan zien, is nog de vraag, de fabrikant heeft daarover niks laten weten.

Prijs en release Huawei Mate 40 Pro

Huawei heeft nog meer nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de Mate 40 en Mate 40 Pro Plus, die niet naar Nederland komen. Ook een nieuwe Huawei Watch GT 2-variant, FreeBuds Studio-headset (adviesprijs 299 euro) en nieuwe lijn van audio(zonne)brillen zijn bekendgemaakt.

De Mate 40 Pro met 8GB RAM en 256GB opslag kost hier 1199 euro. Details over wanneer het toestel precies te koop zal zijn en bij welke winkels volgt.

