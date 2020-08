Een betrouwbare bron heeft de eerste beelden van de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro gelekt. Hierdoor weten we hoe de onaangekondigde smartphones eruitzien en over welke features ze beschikken.

Bekijk de Huawei Mate 40 Pro-renders

De doorgaans goed ingevoerde smartphonelekker OnLeaks heeft in samenwerking met website Pricebaba de eerste Huawei Mate 40 Pro-renders online gezet. De beelden laten het design van de smartphone zien en tonen dat ‘ie een ‘watervaldisplay’ krijgt. Dit is een scherm met erg afgebogen randen, wat futuristisch oogt. De Mate 30 Pro van vorig jaar heeft ook zo’n watervalscherm.

Daarnaast zien we dat het scherm, dat zo’n 6,7 inch groot zou zijn, bijna de hele voorkant vult en alleen wordt onderbroken door een cameragat. In deze inkeping zitten twee selfiecamera’s, al is het onduidelijk om wat voor lenzen het precies gaat. Onder het scherm zou een vingerafdrukscanner zitten, net als bij andere recente Huawei-telefoons.

Vooral het enorme ‘camera-eiland’ op de achterkant valt op. Dit eiland neemt veel ruimte in beslag en steekt iets uit de behuizing. Verder zien we vier camera’s achterop, waarbij er sowieso een telelens voor optische zoom aanwezig is. Verder is er nog weinig over de Huawei Mate 40 Pro bekend, al lijkt de smartphone zich opnieuw vooral op de camera’s te focussen.

Normale Mate 40 ook gelekt

OnLeaks heeft ook renders van de reguliere Mate 40 gepubliceerd, ditmaal in samenwerking met HandsetExpert. Het toestel lijkt op het Pro-model: het scherm vult de hele voorkant, er is een pilvormige inkeping voor de dubbele selfiecamera en het grote camera-eiland is aanwezig.

Het scherm lijkt wel minder gebogen te zijn dan bij de Mate 40 Pro, en is volgens de bron iets kleiner: 6,4 inch. Daarnaast zijn er achterop drie camera’s aanwezig in plaats van vier en lijkt de lens voor optische zoom te ontbreken. Over welke camera’s de Mate 40 wel beschikt, is nog onduidelijk.

De specificaties van de Huawei Mate 40 zijn ook nog onbekend. Wel is het zeer aannemelijk dat zowel de Mate 40 als Mate 40 Pro zonder Google-apps en -diensten worden geleverd, vanwege het handelsverbod van Huawei. Dit betekent dat de Play Store ontbreekt en je apps als Gmail, Google Maps, YouTube en Google Keep niet direct op de telefoons kunt gebruiken.

In plaats daarvan dien je alternatieve apps te downloaden uit de AppGallery, Huawei’s eigen app-winkel of deze los te installeren. De Huawei P40 en P40 Pro, die een tijdje verkrijgbaar zijn, hebben ook geen Google-apps en -diensten.

Aankondiging en release Huawei Mate 40 (Pro)

Huawei kondigt zijn nieuwe Mate-telefoons doorgaans in september of oktober aan. Het is aannemelijk dat dit jaar opnieuw zo is, waardoor we nog eventjes op de officiële onthulling moeten wachten.

