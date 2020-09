De Chinese fabrikant heeft via Twitter laten weten dat de Huawei Mate 40-introductie binnenkort zal plaatsvinden. Wanneer precies is echter nog de vraag. Een bekende lekker noemde eerder al dat het erop lijkt dat de toestellen pas vanaf volgend jaar verkrijgbaar zijn.

‘Huawei Mate 40-introductie is binnenkort’

De korte teaser is geplaatst op het Twitterkanaal van Huawei Mobile UK. In een korte video wordt Richard Yu, topman bij Huawei, gevraagd wanneer we de nieuwe Mate-serie gaan zien. In de bijbehorende tekst van het bericht wordt gesproken over ‘coming soon’. De video is opgenomen op de Huawei Developer Conference, waar ook de EMUI 11-updateplannen uit de doeken werden gedaan.

We denken dat het bedrijf komt met de Huawei Mate 40 en een Pro-variant als opvolger van de Huawei Mate 30 en Mate 30 Pro. De Mate 30 Pro werd eind september 2019 gepresenteerd, maar kwam hier pas in februari mondjesmaat op de markt. Dat komt omdat het toestel geen Google-diensten aan boord heeft en wordt geleverd met een kale versie van Android. Dat alles is gevolg van het opgelegde Amerikaanse handelsverbod. Daardoor mag Huawei geen services van Google gebruiken.

Of de Mate 40-modellen ook met een Googleloze Androidversie op de markt komen, is nog de vraag. Dat lijkt wel waarschijnlijk, maar ook werkt de fabrikant aan een eigen besturingssysteem. Begin september liet Yu nog weten dat we in 2021 de eerste smartphone gaan zien met HarmonyOS. Veel is er over dat OS (operating system), wat ook werkt op andere apparaten, nog niet bekend.

Het kan dat Huawei de Mate 40 en 40 Pro nog dit jaar presenteert, maar pas later op de markt brengt. Dat is iets wat bekende Twitteraar Evan Blass eerder ook liet doorschemeren. In een tweet schrijft hij dat: “het erop lijkt dat je volgend jaar pas een Mate 40 kunt bemachtigen”.

Meer over de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro

Over de aankomende toestellen van Huawei is inmiddels al redelijk wat bekend. Zo zijn er vermeende renders verschenen van beide smartphones net zoals de Mate 40-specificaties. De toestellen bevatten waarschijnlijk een vernieuwde Kirin 9000-chip. Deze mochten geleverd worden tot en met 15 september door de Amerikaanse fabrikant TSMC.

De twee toestellen krijgen beide afgeronde schermranden. De buiging bij het Pro-model is wel een stuk groter. Camera’s staan centraal bij de smartphones. Zo bevatten ze beide een dubbele selfiecamera, net zoals in de Huawei P40 Pro. De normale Mate 40 krijgt drie camera’s op de achterkant, de Pro-versie vier stuks.

