‘Huawei annuleert Mate 50, alle focus op P50-serie’

Volgens geruchten is de Huawei Mate 50 mogelijk geannuleerd. In plaats daarvan wil de fabrikant zich volledig focussen op de aankomende Huawei P50. Ook HarmonyOS staat in de spotlights, het nieuwe besturingssysteem voor smartphones (en andere apparaten).

Gerucht: Huawei Mate 50 geannuleerd

De eerste Huawei Mate zag in 2013 het levenslicht en sindsdien verscheen elk jaar een opvolger. Dit jaar kiest Huawei er echter voor om geen nieuwe toestellen in de Mate-serie uit te brengen, aldus geruchten. Dat zou betekenen dat de Huawei Mate 40 en 40 Pro de laatste toestellen zijn in de serie. Die keuze is vrij logisch, want de fabrikant bevindt zich al zo’n twee jaar in een strijd met de Amerikaanse overheid vanwege het bekende handelsverbod.

Daardoor is het onmogelijk om een volledige versie van Android te gebruiken op smartphones en ook onderdelen inkopen is lastig. In plaats van Android is de producent druk bezig met de ontwikkeling van HarmonyOS. Dit eigen besturingssysteem, dat stiekem gewoon is gebaseerd op Android 10, is inmiddels te vinden op een handvol apparaten.

Meer focus op P50-serie

Hoewel Huawei dus genoeg zorgen heeft, wil het bedrijf zich ook meer focussen op de Huawei P50 en P50 Pro. Die toestellen werden al eerder dit jaar verwacht, maar zijn nog niet gepresenteerd. Onlangs toonde het bedrijf wel een teaser van de P50, waarop vooral de opvallend grote cameramodules in het oog springen.

Daarvoor zal het bedrijf weer samenwerken met Leica, de bekende fabrikant van camera’s. We gaan onder andere uit van een periscopische lens met vijf keer optische zoom. Daardoor kun je objecten dichterbij halen en vastleggen zonder kwaliteitsverlies. Zo’n camera is ook aanwezig bij de huidige Huawei P40 Pro.

Uiteraard draait dat toestel op HarmonyOS, maar verdere details maakte Huawei niet bekend. Zo is het wachten op de specificaties van de camera’s en andere hardware. Tot slot is het nog aankijken wanneer de fabrikant de toestellen aankondigt, want tot nu toe is het op dat punt nog angstvallig stil.

