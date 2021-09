Gerucht: Huawei Mate 50 komt pas begin 2022 met Snapdragon-processor

De Huawei Mate 50 zou pas in het eerste kwartaal van 2022 uitkomen, zo stelt een gerucht. De geclaimde release is opvallend omdat Huawei de Mate-reeks steevast in het najaar uitbrengt. De nieuwe Mate-toestellen krijgen volgens de bron de nieuwste Qualcomm-processor.

Mate 50 gerucht noemt nieuwe Snapdragon-chip

Huawei is van plan de Mate 50-serie in het eerste kwartaal van 2022 te lanceren, claimt Digital Chat Station. Deze Chinese bron schrijft vaker vroegtijdig over onaangekondigde smartphones. Volgens de bron krijgt de Mate 50 een Qualcomm Snapdragon SM8425-chip. Dat is de codenaam van Qualcomms nieuwste en beste 4G-processor die begin 2022 zou uitkomen.

Er komt ook een 5G-processor, maar die mag Huawei niet gebruiken omdat de Amerikaanse overheid Huawei handelssancties heeft opgelegd. Daarom gebruikt Huawei vooral eigen (Kirin)processors in zijn smartphones. De vermeende keuze voor een Snapdragon-processor ligt daarom niet voor de hand.

Eén of twee modellen?

Onduidelijk is nog of Huawei één of meerdere modellen in de Mate 50-serie gaat uitbrengen. In de afgelopen jaren verschenen er steevast twee tot drie modellen, waaronder Pro- en Lite-versies. Zo bracht Huawei vorig jaar de Mate 40, 40 Pro en 40 Pro Plus uit. De geruchten spreken tot dusver van één Mate 50-telefoon.

De Huawei P50-serie van deze zomer

Specificaties van de Huawei Mate 50 zijn nog onbekend, al stelt een gerucht dat de smartphone gaat inzetten op zijn camerakwaliteiten. Mate-smartphones vielen de afgelopen jaren op met hun grote schermen, forse accu’s, krachtige snelladers en geavanceerde camerasystemen. Ze boden het beste van het beste voor stevige prijzen en spraken hier een duidelijke doelgroep mee aan.

Sancties drukken zwaar op Huawei

Grote vraag is in hoeverre Huawei de Mate 50 buiten China gaat verkopen. Het bedrijf gaat sinds mei 2019 gebukt onder handelssancties wegens spionageverdenkingen en mag daarom geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven. Om die reden moet Huawei ook een Android-versie zonder Google-software op zijn smartphones installeren en die versie is minder gebruiksvriendelijk voor Europeanen. Om die reden was het vorig jaar lastig om de imponerende Mate 40 Pro aan te raden, zo schreven we in onze Huawei Mate 40 Pro review.

De smartphonetak van Huawei is in Europa enorm gekrompen, ook omdat Huawei hier minder toestellen uitbrengt. Zo zijn de P50 en P50 Pro, in juli aangekondigd in China, nog steeds niet in Europa te koop. Huawei houdt eind oktober een evenement in Wenen, mogelijk om de P50-serie (beperkt) in Europa te lanceren.