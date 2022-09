Huawei presenteert Mate 50: high-end specs en satellietverbinding

De Huawei Mate 50 en Mate 50 Pro zijn officieel gepresenteerd. De toestellen komen als eerste op de markt in China, maar een Europese release lijkt ook aannemelijk.

Huawei Mate 50 officieel: high-end op bijna elk gebied

Dat Huawei zou komen met de Mate 50-serie was al duidelijk en nu zijn de smartphones echt gepresenteerd. Het gaat om een viertal toestellen, waarbij de normale Huawei Mate 50 gezien kan worden als de basis.

Het gaat om een high-end telefoon met een scherm van 6,7 inch. Er is gekozen voor een kleurrijk amoled-display met een resolutie van 2700 bij 1224 pixels, dat maximaal 120 keer per seconde ververst. We zien de zeer krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, gebundeld met minimaal 8GB werkgeheugen.

De accu is 4460 mAh groot en opladen kan bedraad met maximaal 66 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk en dit gaat met 50 Watt. De frontcamera (13 megapixel) is verwerkt in een klein gaatje in het scherm en op de achterkant vind je nog eens drie camera’s.

De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel. Daarnaast is er een groothoeklens aanwezig van 13 megapixel en een 12 megapixel-camera waarmee je tot vijf keer optisch inzoomt. Met de Mate 50-serie gebruikt Huawei ook voor het eerst de XMAGE-beeldtechnologie, wat moet zorgen voor betere foto’s.

Geen 5G-ondersteuning, wel satellietverbinding

Er is geen ondersteuning aanwezig voor 5G-netwerken, gezien de Amerikaanse sancties. Wel kun je dus gebruikmaken van 2G, 3G en 4G. Daarbij kan de smartphone ook verbinding maken met satellieten. Zo kun je nagenoeg overal ter wereld toch een berichtje sturen of een belletje plegen.

Volgens geruchten komt ook concurrent Apple binnenkort met iPhones die deze feature ondersteunen. Woensdag 7 september wordt de iPhone 14-serie verwacht, waar zustersite iPhoned uiteraard verslag van doet.

Huawei Mate 50 Pro: dit moet je weten

De Mate 50 Pro heeft een amoled-scherm van 6,74 inch. Wat vooral opvalt is dat er is gekozen voor een grote notch in plaats van een klein gaatje in het scherm. Dat heeft te maken met de infraroodsensor, die gebruikt wordt voor gezichtsbeveiliging.

Ook een vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm en er ligt een laagje Kunlan-glas overheen, wat beschadigingen tegen moet gaan. We zien in totaal ook vier camera’s, waaronder eentje met een periscopische zoomlens. Daarmee haal je objecten dichterbij zonder kwaliteitsverlies. De batterij is 4700 mAh groot en (draadloos) opladen gaat met dezelfde snelheden als bij de normale Mate 50.

Zoals bekend draaien de toestellen niet op een volledige versie van Android, maar op het zelf ontwikkelde HarmonyOS. Dat betekent dat je geen gebruik kunt maken van Google-diensten en -apps. Applicaties download je bijvoorbeeld uit de eigen app-winkel en navigeren doe je met Petal Maps, dé navigatie-app van Huawei zelf.

Prijs en beschikbaarheid

Er komen qua werk- en opslaggeheugen verschillende versies op de markt en ook zijn de Huawei Mate 50 RS en Mate 50E gepresenteerd. Hieronder zetten we de omgerekende Chinese prijzen voor je op een rij. Of en wanneer Huawei de toestellen ook naar Europa komen, is nog onbekend op dit moment. Op de IFA 2022 presenteerde het bedrijf wel de Nova 10-serie voor Europa; check dus ook even onze Nova 10 preview.

Huawei Mate 50: 128GB 725 euro, 256GB 800 euro en 512GB 950 euro

Huawei Mate 50 Pro: 256GB 1000 euro en 512GB 1125 euro

