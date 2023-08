Dit is de Huawei Mate 60 Pro met drie gaatjes in het display

Huawei heeft de Mate 60 Pro aangekondigd, die beschikt over een geavanceerd camerasysteem en een zelfontwikkelde processor. Opvallend is ook het scherm, waarin niet één of twee, maar drie gaatjes te vinden zijn.

Huawei Mate 60 Pro officieel aangekondigd

Daar is ‘ie dan: de Huawei Mate 60 Pro is onthuld in thuisland China. Het toestel is een opvallende verschijning. De smartphone is verkrijgbaar in vier kleuren: wit, groen, paars en zwart, waarbij de eerste twee een glazen achterkant hebben, terwijl de andere varianten van een neplederen achterzijde zijn voorzien.



Op de achterzijde is een ronde cameracirkel te vinden, waarin drie lenzen zijn geplaatst. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en beschikt over optische beeldstabilisatie. Het gaat om dezelfde camera als in de Huawei Mate 50 Pro. Het diafragma is variabel en dat is niet bij heel veel smartphones het geval. Ook een groothoeklens van 12 megapixel en een zoomlens van 48 megapixel zijn aan boord.

Het toestel kan berichten versturen via een satellietverbinding en de accu heeft een capaciteit van 5000 mAh. Opladen gaat met maximaal 88 Wat via een kabeltje, maar kan ook draadloos met 50 Watt. Omgekeerd opladen van je smartwatch of draadloze oordopjes gaat met maximaal 20 Watt.

Uniek: drie gaatjes in display

De Mate 60 Pro is de eerste smartphone met drie cameragaten in het display. Daarin zijn dezelfde sensoren geplaatst als bij zijn voorgangers. Het gaat om een 13 megapixel-selfiecamera met een grotere hoek ven de nodige sensoren en lasers om een 3D-scan van je gezicht te maken.

Daarmee ontgrendel je het toestel makkelijk en sneler in het donker en het is een stuk veiliger dan andere vormen van gezichtsherkenning. Het is waarschijnlijk dat je softwarematig een soort ‘Dynamic Island’ kunt creëren, zodat de afzonderlijke gaatjes niet meer te zien zijn. Dit kennen we van de iPhones van Apple.

Het scherm meet 6,82 inch en het gaat om een amoled-paneel met een resolutie van 2720 bij 1260 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde en ook ltpo-techniek is aanwezig, waardoor het scherm energiezuiniger is. Een laagje Kunlan-glass zorgt ervoor dat er minder snel krassen of beschadigingen ontstaan.

Er is een zelfontwikkelde Kirin 9000-processor aan boord en er zijn varianten met 256GB, 512GB of 1TB opslag te koop. Het toestel draait uiteraard niet op een volledige versie van Android, maar op HarmonyOS 4.0. Daardoor is het niet mogelijk om gebruik te maken van Google-apps als Gmail, Google Maps of bijvoorbeeld YouTube.

Prijs en beschikbaarheid Huawei Mate 60 Pro

Vooralsnog is de Mate 60 Pro alleen beschikbaar in China, maar we denken wel dat Huawei ‘m ook naar Europa brengt. De voorgangers zijn hier immers ook te koop. Voor het model met 512GB interne opslag vraagt de fabrikant in China omgerekend 900 euro, al is dat wel zonder btw en bijkomende kosten.

