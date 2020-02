Volgende maand brengt Huawei de Mate X, een opvouwbare smartphone, uit in Nederland. Een precieze releasedatum blijft in het midden. Ook het prijskaartje is nog niet duidelijk.



Huawei Mate X releasedatum in maart

Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf laten weten aan Nu.nl. Indien Huawei zich aan zijn woord houdt, wordt de Mate X de tweede opvouwbare smartphone die in Nederland uitkomt. Eerder verscheen de Samsung Galaxy Fold al ten tonele. Deze ‘foldable’ is voor het symbolische bedrag van 2020 euro te koop.



Huawei geeft de Mate X nog geen prijskaartje, maar het staat vast dat hij niet goedkoop wordt. In thuisland China moeten consumenten namelijk 16.999 yuan op tafel leggen. Omgerekend is dit ruim 2200 euro. Leverancier Belsimpel laat op haar website weten een adviesprijs van 2299 euro te verwachten.

De Huawei Mate X werd precies een jaar geleden gepresenteerd tijdens Mobile World Congress (MWC), waarvan de nieuwe editie later deze maand van start gaat. Het Chinese bedrijf stelde de release tot nog toe twee keer uit. Na een vertraging in juni 2019 werd de Mate X in augustus nogmaals uitgesteld. Op de achtergrond zou Huawei al een opvolger werken.



Over de Huawei Mate X

De Huawei Mate X is een opvouwbare smartphone. In tegenstelling tot de Galaxy Fold bestaat het unieke Huawei-toestel uit één scherm. Dit display zit zowel aan de voor- als achterkant. Wanneer je het scherm ‘openvouwt’ meet hij 8 inch in doorsnee, wat vergelijkbaar is met het formaat van een kleine tablet.

Verder heeft het toestel een drievoudige camera en beschikt hij over 5G. In Nederland heb je hier voorlopig nog weinig aan, want het netwerk is nog niet geactiveerd. De Mate X heeft tot slot een 4500 mAh-accu die je van stroom voorziet met de 55 Watt-oplader. Wij mochten het toestel vorig jaar tijdens MWC al eventjes uitproberen: