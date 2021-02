Huawei heeft de Mate X2 officieel gepresenteerd. Dit keer pakt het bedrijf het anders aan met zijn opvouwbare smartphone. In plaats van het scherm aan de buitenkant te plaatsen, klap je de smartphone nu open als een boek.

Huawei Mate X2 officieel: openklappen als een boek

Het is de derde smartphone van Huawei met een opvouwbaar scherm. Na de Mate X en Huawei Mate Xs van vorig jaar is het nu tijd voor de Mate X2. Het grootste verschil is direct zichtbaar. Er is namelijk niet gekozen voor een groots scherm aan de buitenzijde. Deze keer klap je het toestel open als een boek, iets wat we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 2.

Waarom het bedrijf nu kiest voor een heel andere aanpak qua design, is onbekend. Huawei spreekt over een ‘Falcon Wing’-design en het frame van het toestel is opgetrokken uit staal en carbonfiber, wat zorgt voor extra stevigheid. Je ziet geen kier als beide helften op elkaar zijn geklapt, wat wel het geval is bij andere foldables.

Opengeklapt werk je zo met een scherm met een diagonaal van 8 inch en een resolutie van 2480 bij 220 pixels. Het gaat om een oled-scherm, waardoor kleuren er vanaf spatten en zwart echt zwart is. Aan de voorkant is daarnaast een tweede scherm aanwezig en die meet 6,5 inch.

De pixeldichtheid daarvan is een stuk hoger dankzij de resolutie van 2700 bij 1160 pixels. Het geheel wordt onder de motorkap aangedreven door de eigen Kirin 9000-chip met 8GB RAM en minimaal 256GB interne opslag.

Vijf camera’s aan boord, samenwerking met Leica

Voor de camera’s is opnieuw samengewerkt met lenzenfabrikant Leica. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel en beschikt over optische beeldstabilisatie. Wil je wat meer op de gevoelige plaats vastleggen, dan kun je de 16 megapixel-groothoeklens gebruiken.

Om in te zoomen heeft de Huawei Mate X2 twee camera’s aan boord. De eerste kan tot drie keer optische zoom gebruiken en heeft een resolutie van 12 megapixel. De tweede zoomcamera biedt maar liefst 10 keer optische zoom, net als de Samsung Galaxy S21 Ultra. Ook kun je digitale zoom gebruiken, wat objecten tot maximaal 100 keer dichterbij haalt. Beide camera’s beschikken ook over optische beeldstabilisatie voor scherpe beelden. Selfies maak je tot slot met de 16 megapixel-frontcamera.

Android 10 en geen Google-diensten

Huawei levert het toestel met Android 10 en loopt daarmee een heel stuk achter. Android 11 is inmiddels al op veel toestellen te vinden en Android 12 komt eraan. Dat heeft te maken met het bekende handelsconflict van de Chinese techreus en de Verenigde Staten. Zo mogen er geen zaken worden gedaan met Amerikaanse bedrijven, waaronder Google.

Over Android heen ligt de EMUI 11-schil, waaraan onder andere verschillende eigen apps zijn toegevoegd. Ook is die skin visueel flink aangepakt en is er een eigen app-winkel aanwezig. De Play Store ontbreekt helaas.

5G en overige specificaties

De Kirin-chip heeft ook een geïntegreerd 5G-modem, zodat je gebruik kunt maken van de aankomende netwerktechniek. Er zijn stereospeakers aanwezig en een vingerafdrukscanner zorgt ervoor dat alleen jij het toestel volledig kunt gebruiken.

Opladen gaat via de usb c-poort aan de onderzijde en met maximaal 55 Watt. De batterij heeft – net als zijn voorganger – een capaciteit van 4500 mAh. Het gaat daarbij om twee losse 2250 mAh-accu’s, om zo te zorgen voor het extra snelle opladen. Wil je weten hoe de Mate Xs, accuduur van dat toestel en andere zaken bevielen? Check dan onze geschreven review van de Huawei Mate Xs of bekijk onderstaande video.

Beschikbaarheid en prijs Huawei Mate X2

De Huawei Mate X2 komt op de markt in het wit, blauw en roze, maar is vooralsnog alleen gepresenteerd voor het eigen thuisland China. Het toestel is daar te krijgen voor een prijs van omgerekend een kleine 2300 euro. De Mate Xs werd hier wel uitgebracht en had een prijskaartje van 2499 euro.

Of de Mate X2 ook de oversteek maakt naar Europa is nog onbekend. Die vraag staat wel uit bij Huawei Nederland, maar ook zij kunnen hier helaas nog niks over kwijt.

