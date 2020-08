De Huawei Mate X en Mate Xs hebben een opvouwbaar scherm aan de buitenkant van het toestel. De aankomende ‘Mate X2’ vouwt volgens geruchten juist niet zo, maar als een boek.

Gerucht: Huawei Mate X2 vouwt naar binnen

De geruchten zijn afkomstig van Ross Young en naar buiten gebracht via Twitter. De ‘Mate X2’, zoals hij het aankomende toestel noemt, zou dus een groot opvouwbaar scherm krijgen aan de binnenkant van het toestel. Over een tweede scherm aan de buitenzijde noemt hij echter geen details.

Daarmee breekt de Chinese fabrikant met het design van de Huawei Mate X en Mate Xs. Door veel mensen werd dat design juist als fijn gezien, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Fold. Dat kwam voornamelijk omdat je bij de Mate X-toestellen ook een groot scherm had om te gebruiken als deze dichtgeklapt was. Bij de eerste Fold van Samsung was er slechts een klein schermpje te gebruiken.

Scherm van stevig type glas

Bij de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy Z Fold 2 is dat probleem opgelost, want het tweede scherm aan de buitenkant is flink groter geworden.

De aankomende Mate X2 vouw je dus ook open zoals een boek, aldus Young. Dat heeft als voordeel dat het uitvouwbare scherm zich niet aan de buitenkant bevindt en dus minder kans heeft om krassen of andere beschadigingen op te lopen.

Bij de introductie van de Mate Xs noemde Huawei juist nog trots te zijn op de stevigheid van dat scherm. Dat was namelijk flink verbeterd ten opzichte van het eerste Mate X-model. Wat wij vonden van dat toestel, lees je in de uitgebreide Huawei Mate Xs-review.

Young noemt ook dat het display voorzien is van een laagje CPI, wat staat voor Colorless Polymide Film. Dit was ook aanwezig bij de originele Galaxy Fold, maar later maakte Samsung de overstap naar UTG, oftewel Ultra Thin Glass, wat weer iets steviger is.

Volgens eerdere geruchten krijgt de nieuwe foldable van Huawei zes camera’s aan boord. Daarnaast zou de fabrikant denken om een stylus bij te leveren om zo nog preciezer te kunnen werken.

Presentatie en release Huawei Mate X2

Wanneer Huawei de nieuwe Mate X2 wil presenteren is nog de vraag. Het bedrijf heeft tijdens de aankomende IFA wel een presentatie ingepland. Of dat het podium wordt voor de aankondiging is nog de vraag. Ook over de prijs is nog niks genoemd. Met de adviesprijs van de Mate Xs in het achterhoofd, zal die niet mals zijn. De prijs voor dat toestel was namelijk 2499 euro.

