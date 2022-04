Dit is de Huawei Mate Xs 2: vouwbaar toestel met scherm aan buitenzijde

De Huawei Mate Xs 2 is officieel gepresenteerd in China. Het toestel valt op door het grote vouwbare scherm aan de buitenkant. Het is de opvolger van de Mate Xs, die ook in Nederland is uitgebracht.

Huawei Mate Xs 2 officieel: onthulling voor China

Een nieuwe smartphone met vouwbaar scherm is gepresenteerd in China. We hebben het over de Mate Xs 2 van Huawei. In gesloten stand heeft het scherm aan de voorkant een grootte van 6,5 inch. Vouw je ‘m echter open dan werk je met een scherm van 7,8 inch. Het gaat om een flexibel amoled-display met een resolutie van 2480 bij 2200 pixels.

Het display is opvallend, want het is geplaatst aan de buitenkant. Dat is dus heel anders dan de Galaxy Z Fold 3 van concurrent Samsung. Het kan meer dan een miljard kleuren weergeven en ververst maximaal 120 keer per seconde voor een vloeiende ervaring. Ook is er gekozen voor een frontcamera in het scherm, wat niet zo was bij de eerste Mate Xs.

Processor van vorige generatie en geen 5G

Huawei kiest voor de Snapdragon 888-processor van vorige generatie en niet voor de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1-chip. Ook is er geen 5G-modem aan boord, waardoor je in de toekomst geen gebruik kunt maken van het nieuwe netwerk. Dit alles heeft te maken met het lopende handelsverbod, wat al vanaf 2019 gaande is.

Er komen versies op de markt met 8GB RAM en 256GB of 512GB opslag, maar ook een variant met 12GB werkgeheugen. Uitbreiden van de opslag kan met de zelfontwikelde geheugenkaartjes van het bedrijf. De batterij heeft een capaciteit van 4500 of 4880 mAh (dit verschilt per variant) en opladen kan bedraad met maximaal 66 Watt. Een half uurtje aan de lader zorgt ervoor dat het toestel voor 90 procent is opgeladen.

Meerdere camera’s en op de markt met HarmonyOS

Naast de frontcamera van 10,7 megapixel, zijn er nog eens drie camera’s in het apparaat te vinden. Die zijn allemaal geplaatst in de kenmerkende verdikking, die we ook kennen van andere Mate X-toestellen. De primaire camera heeft een sensor van 50 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek schiet je met de 13 megapixel-groothoeklens. Tot slot is er ook nog een telelens aan boord, waarmee je kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Omdat de smartphone vooralsnog alleen in China op de markt komt, draait ‘ie niet op Android, maar op het zelf ontwikkelde HarmonyOS. Ook dat is een gevolg van het handelsverbod, want samenwerken met Google is iets wat al jaren niet meer mag.

De Mate Xs was hier wel te koop en Huawei vroeg daar 2499 euro voor. Een release van de Mate Xs 2 in Europa lijkt zeer onwaarschijnlijk. In China gaat het toestel over de toonbank vanaf omgerekend (zonder btw) zo’n 1450 euro. Het duurste model moet ongeveer 1875 euro opbrengen.

Onze ervaringen met de Huawei Mate Xs

In april 2020 publiceerden we onze ervaringen van de directe voorganger, de Huawei Mate Xs. Benieuwd naar het hele verhaal? Check dan de Huawei Mate Xs review of bekijk onderstaande videoreview.

Huawei heeft recent ook een toestel op de markt gebracht met een vouwbaar scherm, maar wel met een heel andere vormfactor. We hebben het over de Huawei P50 Pocket en onze ervaringen daarmee lees je in de review.

