De Huawei Mate Xs, een high-end smartphone met een opvouwbaar scherm van 8 inch, is vanaf 14 april te koop in Nederland. Het toestel heeft geen Google-apps en komt beperkt in ons land verkrijgbaar.

Huawei Mate Xs Nederlandse release

De opvouwbare Huawei Mate Xs is vanaf 14 april in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 2499 euro. Het toestel is dan te koop bij de MediaMarkt in MediaMarkt Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda. Ook is het toestel dan te vinden bij de webshop van MediaMarkt. Het toestel is na de Mate 30 Pro de tweede smartphone die exclusief bij deze winkel verschijnt.

Net als bij de Mate X, de eerste opvouwbare telefoon van Huawei, is het scherm aan de buitenzijde van het toestel geplaatst, zodat je er in verschillende vormen mee aan de slag kunt.

Als het ingevouwen is, heeft het buitenste scherm aan de voorkant een diagonaal van 6,6 inch. Eenmaal uitgevouwen maak je gebruik van een groot 8 inch-display. Dankzij de hoge resolutie van 2480 bij 2200 pixels en de keuze voor een amoled-paneel ziet alles er goed uit.

Meer over de Huawei Mate Xs

Android Planet publiceerde onlangs een uitgebreide preview van de Huawei Mate Xs. Het toestel heeft krachtige hardware, drie camera’s en een Time of Flight-sensor en een grote accu met snelladen. Helaas ontbreken Google-apps: in plaats daarvan kun je apps downloaden in de AppGallery van Huawei. Omdat het Chinese bedrijf ook geen Google Play Services mag gebruiken, kiest het bedrijf voor Huawei Mobile Services.

Het laatste nieuws over Huawei