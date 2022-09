Huawei presenteert op IFA ook MatePad Pro-tablet en Watch D

De Huawei MatePad Pro is officieel gepresenteerd op de IFA 2022. Ook werd de Watch D onthuld, die uitgerust is met een heuse bloeddrukmeter. Meer weten? Lees dan snel verder.

Huawei MatePad Pro officieel

Twee nieuwe smartphones van Huawei zijn onthuld tijdens IFA 2022, maar het bedrijf toonde nog veel meer nieuwe producten. Zo is de Huawei MatePad Pro 11 officieel gepresenteerd en de nieuwste tablet van het bedrijf. Zoals de naam al verklapt, is er een scherm aanwezig van 11 inch. Het gaat om een kleurrijk en vloeiend amoled-display dat maximaal 120 keer per seconde ververst. De resolutie bedraagt 2560 bij 1600 pixels en bedienen kan ook met een stylus. Daarnaast is er een optioneel fysiek toetsenbord verkrijgbaar, waarmee je sneller typt.

De Snapdragon 870-processor is het kloppende hart, samen met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Bluetooth en gps zijn aanwezig en de batterij heeft een capaciteit van 8300 mAh. Ook is er een 12,6 inch-variant onthuld op de IFA met een accu van 10050 mAh. Opladen gaat met maximaal 40 Watt en draadloos opladen is mogelijk. Het kleine model bevat zes speakers, de grotere acht stuks. Verder hebben ze beide verschillende camera’s aan boord voor een snel kiekje of voor videoconferenties.

Een volwaardige versie van Android is logischerwijs niet aanwezig: de apparaten draaien op het zelf ontwikkelde Harmony OS 3.0. Dit besturingssysteem wordt regelmatig voorzien van updates. Zo wordt multitasken steeds makkelijker, kun je gebruikmaken van widgets en koppel en bedien je je smartphone of andere apparaten.

Wat de tablets moeten gaan kosten en wanneer ze precies op de markt komen, maakt Huawei op een later moment bekend. Op zaterdag 3 september om 10.30 uur houdt het bedrijf nog een presentatie op de IFA, waar mogelijk meer details worden gedeeld.

Huawei Watch D met bloeddrukmeter

Huawei zet flink in op smartwatches en heeft daarom de Watch D onthuld. Daarmee kun je in realtime je bloeddruk meten. Daarvoor heeft Huawei een medische certificatie ontvangen, zodat gebruikers weten dat de vergaarde informatie betrouwbaar is.

Dankzij een speciale druksensor, waarbij het bandje wat opgeblazen wordt, is het daarbij ook nog eens een stuk beter dan andere wearables. Het apparaatje is voor de rest voorzien van verschillende sensoren. Zo kun je je hartslag, zuurstofniveau van het bloed, stress of de temperatuur van de huid meten. Daarbij herkent de Watch D 70 workout-programma’s en komen notificaties natuurlijk direct binnen op je pols.

Dat is allemaal te zien op het rechthoekige amoled-scherm van 1,64 inch. De Watch D weegt 91,5 gram en gaat op een enkele acculading maximaal zeven dagen mee. Eind 2022 moet ‘ie in de Nederlandse winkels liggen voor een richtprijs van 399 euro.

