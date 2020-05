Het Huawei-nieuws rondom het Amerikaanse handelsverbod is best verwarrend. Wat betekenen de sancties bijvoorbeeld voor jouw Huawei-telefoon? In dit artikel brengen we overzicht aan door antwoord te geven op enkele belangrijke vragen.

Huawei-nieuws: 7 vragen en antwoorden

Toen niet, toen wel, even later weer niet, maar vooralsnog wel. Het nieuws rondom Huawei en Android is behoorlijk verwarrend. Zo ging het handelsverbod al ruim een jaar geleden in, maar er is sindsdien nog niet gehandhaafd. Nieuwe Huawei-telefoons hebben echter geen Google-apps en -diensten aan boord, maar er zijn ook uitzonderingen. In dit artikel praten we je bij over de actuele stand van zaken rondom het Huawei-nieuws. De redactie van Android Planet werkt dit overzicht regelmatig bij.

1. Hoe staat het er nu voor met het Huawei-handelsverbod?

Sinds 23 mei 2019 mogen Amerikaanse bedrijven geen contact meer hebben met Huawei, omdat het op een zwarte lijst geplaatst is. Het handelsverbod zou eerst per direct ingaan, maar na protest van bedrijven en lokale overheden die op Huawei-diensten leunen, zijn de sancties uitgesteld. Dit gebeurde vervolgens nog een paar keer. De voorlopig laatste verlenging vond plaats op 15 mei (2020). Voor 13 augustus van dit jaar wordt duidelijk of het handelsverbod nogmaals uitgesteld wordt. Tot die tijd mogen bedrijven uit beide landen met elkaar handelen.

Het uitstellen van deze sancties is overigens vooral voor bedrijven van belang. Amerikaanse providers maken bijvoorbeeld gebruik van Huawei-netwerkapparatuur. Dankzij het uitstellen van het handelsverbod hebben deze (vooral wat kleinere) providers meer tijd om over te schakelen op alternatieve hardware.

Tegelijkertijd kondigde president Trump op 15 mei ook een verlenging van het ‘Huawei-verbod’ aan. Amerikaanse providers mogen daardoor tot in ieder geval 15 mei 2021 geen netwerkapparatuur van de fabrikant gebruiken.Telefoons brengt Huawei daarentegen aan de lopende band uit, en daarvoor geldt het verbod weer niet. Meer daarover lees je in het antwoord op vraag 4.

Al met al dus een verwarrende situatie. Aan de ene kant is het namelijk niet toegestaan voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met Huawei, maar aan de andere kant wordt het verbod continu uitgesteld. Op dit moment is het daarom niet illegaal voor Amerikaanse telecomproviders om zaken te doen met de Chinese fabrikant, die naast smartphones ook een hoop netwerkapparatuur maakt.

2. Waarom is er eigenlijk een Huawei-handelsverbod?

Dat is een lang verhaal, maar het komt erop neer dat de Amerikaanse overheid Huawei verdenkt van spionagepraktijken. In opdracht van de Chinese overheid zou Huawei namelijk Amerikanen afluisteren. Dit is volgens de Amerikaanse regering mogelijk vanwege alle door Huawei geleverde netwerkapparatuur in het land. “Buitenlandse vijanden maken en misbruiken steeds vaker kwetsbaarheden in onze communicatiesystemen,” aldus de memo die Trump uitstuurde toen de sancties ingingen. Deze aantijgingen zijn overigens nooit bewezen en Huawei ontkent te spioneren.

3. Wat betekent dit voor Huawei-smartphones?

Dat hangt er vanaf. Heb je momenteel al een Huawei-telefoon? Dan verandert er in principe vrij weinig. Heeft het bedrijf een update voor jouw toestel beloofd, zoals de upgrade naar Android 10? Dan hoor je die ‘gewoon’ te ontvangen. Wel hebben sommige updates wat vertraging opgelopen. Ben je van plan om een nieuwe telefoon te kopen? Dan wordt de situatie een stuk verwarrender.

Nieuwe Huawei-smartphones worden namelijk zonder Google-certificering geleverd. Men mag immers geen zaken meer doen met het Amerikaanse techbedrijf. Dit is vervelend, want de Android-versie van Google is tegenwoordig dé standaard. In principe is het besturingssysteem open source, dus voor iedereen toegankelijk, maar wanneer mensen in het dagelijks taalgebruik over ‘Android’ praten bedoelen ze eigenlijk de versie mét Google-certificering. Deze steekt net wat anders in elkaar.

Het komt er dus op neer dat veel nieuwe Huawei-telefoons (zoals de P40 en P40 Pro) zonder Google-apps en -diensten geleverd worden. Je kunt dus niet navigeren met Google Maps, geen filmpjes op YouTube kijken via de app en ook mailen met de Gmail-app zit er niet in. Bovendien heb je geen Google Play Services, wat ervoor zorgt dat apps onderling met elkaar kunnen praten. Ook op het gebied van software-ondersteuning is er nog een hoop onduidelijk qua updates. Android Planet heeft hierover vragen gesteld bij Huawei Nederland, maar wacht nog op reactie.

4. Waarom hebben sommige nieuwe Huawei-telefoon wél Google-diensten?

In principe worden alle Huawei-toestellen zonder Google-apps en -diensten geleverd, maar sommigen ontspringen de dans. Hoe kan dit? Hiervoor springt Huawei creatief om met de opgedragen sancties. Het handelsverbod geldt namelijk alleen voor toestellen die nog geen Google-certificaten hebben en dus nog gekeurd moeten worden. Telefoons die al zo’n ‘papiertje’ in handen hebben kunnen ‘gewoon’ uitgebracht worden mét Google-diensten.

Huawei-smartphones mét Google-diensten zijn dus vaak lichtelijk geüpdatete versies van toestellen die al eerder zijn uitgekomen. Deze worden lichtelijk bijgewerkt maar blijven qua hardware grotendeels hetzelfde. Op die manier hoeven de toestellen niet opnieuw gecontroleerd te worden en behouden ze hun Google-keuring. Deze strategie lijkt echter van korte duur, want telefoonhardware ontwikkelt zich razendsnel. Je kunt als fabrikant waarschijnlijk niet jarenlang oude hardware blijven aanbieden.

5. Hoe zit het met Honor?

Honor is een dochtermerk van Huawei. Bovenstaand Huawei-nieuws is dus ook van toepassing op dit bedrijf. Heb je al een Honor-toestel? Dan is het vooralsnog business as usual. Heb je een nieuwe telefoon op het oog? Dan neemt het recente Huawei-nieuws een andere wending en heb je waarschijnlijk geen Google-apps tot je beschikking. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de onlangs verschenen Honor 9X Pro. Op de achtergrond sleutelt de Chinese maker echter wel aan oplossingen.

6. Hoe reageert Huawei op het verbod?

Een voorbeeld hiervan is Huawei Mobile Services. Dit pakket is een alternatief voor Play Services van Google en zorgt ervoor dat apps op nieuwe Huawei-telefoons met elkaar kunnen communiceren en biedt alternatieven aan. Je hebt zodoende geen Google Drive op je toestel, maar een Huawei-alternatief voor het opslaan van bestanden in de cloud. Dezelfde vlieger gaat op voor Chrome. In plaats daarvan biedt Huawei een eigen browser aan.

Verder is ook AppGallery belangrijk in het ‘tegenoffensief’ van Huawei. Deze tegenhanger van de Google Play Store is al een paar jaar in Nederland beschikbaar, maar moet in de komende jaren écht belangrijk worden. De AppGallery biedt tienduizenden apps aan die je op je Huawei-/Honor-toestel kunt installeren. Dit aanbod klinkt indrukwekkend, maar afgezet tegen Googles app-winkel valt het tegen. Huawei is echter bezig met het uitbreiden van haar winkel.

7. Hoe werkt de AppGallery?

In grote lijnen werkt AppGallery net zoals de Play Store. Open de app-winkel op je Huawei-telefoon, zoek naar de applicatie die je wil downloaden en installeer het programma. Vervolgens log je eventueel in met je account van die app en kun je aan de slag.

Veel populaire apps ontbreken vooralsnog echter nog. In de AppGallery zelf vind je bijvoorbeeld geen Facebook of Spotify. Echter zijn zulke apps wel via andere legitieme manieren te downloaden, installeren en gebruiken. Twitter, Deezer en TikTok zijn tot slot wél direct beschikbaar in de app-winkel van Huawei zelf.

