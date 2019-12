De Huawei Nova 5T is officieel gepresenteerd en vanaf 13 december te koop voor 429 euro. Hoewel het om een heel nieuw toestel lijkt te gaan, is de Nova 5T in werkelijkheid een Honor 20 in een ander jasje. Dit moet je weten.

Huawei Nova 5T onthuld

Huawei presenteerde de Nova 5T al in augustus voor Aziatische landen en brengt de telefoon nu ook naar Nederland. Waarom is onduidelijk, want de Nova 5T is hetzelfde toestel als de Honor 20 van dochtermerk Honor. Die smartphone kwam in de zomer in Nederland uit en krijgt nu concurrentie uit eigen huis.

De adviesprijs van 429 euro voor de Nova 5T is opmerkelijk, omdat de bijna identieke Honor 20 tientallen euro’s goedkoper is. Honor verkoopt het toestel zelf tijdelijk voor 349 euro, andere (web)winkels vragen minimaal 360 euro.

Het is onduidelijk waarom Huawei zijn ‘nieuwste’ smartphone aanzienlijk duurder in de markt zet. De Nova 5T heeft hetzelfde uiterlijk als de Honor 20, deelt dezelfde hardware en gebruikt de bekende EMUI-skin.

Waarom de Nova 5T nog op Android 9.0 (Pie) draait

Het toestel draait net ook nog op Android 9.0 (Pie). Teleurstellend, want Android 10 is al maanden beschikbaar en Huawei-toestellen zoals de P30 Pro zijn al geüpdatet. Huawei zegt niet wanneer de Nova 5T een Android 10-update krijgt.

Wel meldt de fabrikant dat de smartphone met Google Mobile Services (GMS) komt. Dat is belangrijk omdat nieuwe Huawei-smartphones zonder GMS komen, en dus geen Play Store en Google-apps hebben. Huawei mag vanwege een Amerikaans handelsverbod namelijk geen nieuwe smartphones laten keuren door Google.

Huawei omzeilt die benodigde goedkeuring door bestaande smartphones uit te brengen met een nieuwe naam en soms hele kleine technische verschillen. In de herfst gebeurde dat toen dochtermerk Honor de Honor 9X uitbracht, in feite een Huawei P Smart Z die al eerder in Nederland verscheen. Deze tactiek heeft voor Huawei als voordeel dat het ‘gewoon’ toestellen met GMS kan blijven uitbrengen. Nadeel is dat deze smartphones met Android Pie komen, zonder zicht op een snelle Android 10-update.

Huawei Nova 5T specificaties

De belangrijkste specificaties van de Huawei Nova 5T check je hieronder:

6,26-inch full-hd lcd-display

Kirin 980-processor

6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte

Vier camera’s voorop, selfiecamera in een gat in het scherm

3750 mAh-accu met 22,5 Watt-opladen via usb-c

Prijs en release

Huawei start op 13 december met de verkoop van de Nova 5T, die een adviesprijs heeft van 429 euro. De smartphone verschijnt in de kleuren zwart, paars en blauw.

