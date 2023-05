Deze nieuwe smartphone heeft een 7000 mAh-batterij

De Huawei Nova Y91 is officieel gepresenteerd en valt op door verschillende features. De meest in het oog springende is echter de immens grote accu, waarmee je het toestel twee tot drie dagen kunt gebruiken op een enkele lading.

Huawei Nova Y91 officieel: accu om van te smullen

Huawei heeft een nieuw midrangetoestel gepresenteerd wat wereldwijd op de markt wordt uitgebracht. Het gaat om de Nova Y91 die uitgerust is met een batterij van maar liefst 7000 mAh. Opladen daarvan gaat relatief snel met maximaal 22,5 Watt.

De meeste toestellen komen op de markt met een accu van 4500 tot 5000 mAh. Er bestaan echter ook enkele smartphones met accu’s van bijvoorbeeld 15000 mAh, waardoor het letterlijk bakstenen zijn.

Overige specificaties

De Nova Y91 is voor de rest uitgerust met een lcd-scherm van 6,95 inch met een full HD-resolutie van 2376 bij 1080 pixels. De schermververssnelheid betreft 90Hz, waardoor alles net wat soepeler aanvoelt. Aan de zijkant is de fysieke vingerafdrukscanner geplaatst en de selfiecamera zit in de grote notch aan de voorzijde.

Er is gekozen voor de Snapdragon 680-processor, een relatief oude chip die we kennen van onder andere de Motorola G52 en Redmi Note 11. Er is 8GB RAM aan boord en je hebt keuze uit modellen met 128GB of 256GB interne opslag. Selfies maak je van 8 megapixel en op de achterkant vind je nog twee camera’s. Het gaat daarbij om een primaire sensor van 50 megapixel en 2 megapixel-dieptesensor. Die gebruik je voor het maken van portretfoto’s.

Het toestel draait niet op Android, maar op het zelf ontwikkelde HarmonyOS, waaroverheen de EMUI 13-schil is gelegd. 5G-ondersteuning is niet aanwezig, dus mobiel internetten kan via 4G. Er is plek voor twee simkaarten en bluetooth, gps en stereospeakers zijn ook aanwezig.

Beschikbaarheid Huawei Nova Y91

Wat het toestel precies moet gaan kosten heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. Wel wordt het toestel wereldwijd uitgebracht. De Y91 komt op de markt in het zwart en zilver.

Huawei is op onze markt niet erg actief meer op het gebied van smartphones. Dat heeft te maken met het handelsverbod met Amerikaanse bedrijven waar ze mee te maken hebben. Zodoende mag het bedrijf geen volledige versie van Android meer gebruiken op hun toestellen. Onlangs liet Huawei wel weten de Huawei P60 (Pro) uit te brengen in Nederland. Inmiddels richten ze zich steeds meer op de markt van draadloze oordopjes en smartwatches.