De Huawei P Smart 2020 is nog niet officieel aangekondigd, maar je kan de budgetsmartphone al wel kopen. Het toestel kost 199 euro, zo ontdekte Android Planet.

Huawei P Smart 2020 in Nederland

Webwinkel Belsimpel heeft al een productpagina van de Huawei P Smart (2020) online gezet en noemt een losse toestelprijs van 199 euro. De smartphone komt ook met een abonnement beschikbaar. Belsimpel geeft aan de P Smart (2020) ‘binnenkort verwacht’ wordt, maar noemt geen releasedatum. De telefoon verschijnt in het zwart, groen en paars.

De retailer geeft ook alle specificaties van de P Smart (2020) vrij, en die komen overeen met eerder gelekte informatie van de Duitse website WinFuture. Huawei moet de smartphone nog presenteren, maar veel nieuws blijft er niet over. Het is aannemelijk dat Huawei de smartphone snel aankondigt en verkoopt bij meer Nederlandse (web)winkels.

Nauwelijks verschil met de P Smart (2019)

De P Smart (2020) volgt de P Smart (2019) op, die in januari vorig jaar verscheen voor 249 euro. Zijn opvolger wordt dus tientallen euro’s goedkoper en voert diverse verbeteringen door. Zo is het werkgeheugen vergroot van 3GB naar 4GB en de 64GB opslagruimte verruild voor liefst 128GB. In deze prijsklasse is dit opvallend veel. De 2020-editie heeft ook een usb-c-aansluiting in plaats van een micro-usb-poort.

Deze verschillen daargelaten, is de P Smart (2020) identiek aan zijn voorganger. De dubbele camera op de achterkant is iets anders vormgegeven, maar de smartphone heeft dezelfde behuizing en een 6,21 inch-lcd-scherm met full-hd-resolutie. Ook andere hardware, zoals de inmiddels gedateerde Kirin 710F-processor en 3400 mAh-accu, keert terug.

Oude Android-software mét Google-apps

De smartphone is voorzien van het oudere Android 9.0 (Pie). Huawei legt hier zijn eveneens oudere EMUI 9.1-softwareschil overheen. Belangrijk om te weten is dat de P Smart (2020) een Google-certificering op zak heeft en dus toegang heeft tot Google-apps, de Play Store en Google Mobile Services. Nieuwere Huawei-telefoons – zoals de P40 Lite en Honor 9X Pro – missen een Google-certificering omdat Huawei vanwege een handelsverbod niet meer mag samenwerken met Google.

Dat de P Smart (2020) als nieuwe smartphone wél gecertificeerd is, komt omdat hij in feite een P Smart (2019) is met kleine aanpassingen en dezelfde, oude software. Google ziet de 2020-variant niet als een volwaardige nieuwe telefoon en staat Huawei daarom toe de certificering van de 2019-editie te hergebruiken.

