Huawei brengt stilletjes P Smart (2020) uit in Nederland

Huawei heeft onlangs de P Smart (2020) stilletjes uitgebracht in Nederland. Het toestel is niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar wel te koop bij veel webwinkels.

Huawei P Smart (2020) release in Nederland

De Huawei P Smart (2020) is ook te vinden op de Nederlandse website van de fabrikant, zo ontdekte Android Planet. De budgetsmartphone wordt voor 199 euro verkocht en is in drie kleuren verkrijgbaar: zwart, blauw en groen. De P Smart (2020) is zowel los als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar.

Het is opvallend dat Huawei de release van de P Smart (2020) nooit officieel heeft aangekondigd. Eind april meldde Android Planet dat de smartphone was verschenen bij een Nederlandse webshop en nu is ‘ie bij veel winkels verkrijgbaar. Het is onduidelijk hoe lang de P Smart (2020) al op voorraad is bij de webshops.

De P Smart (2020) is de opvolger van de populaire P Smart (2019) van vorig jaar en lijkt veel op zijn voorganger. De smartphone heeft meer werk- en opslaggeheugen (4GB + 128GB vs 3GB + 64GB) dan zijn voorganger, maar is verder identiek. Zelfs de verouderde micro-usb-aansluiting van de P Smart (2019) is niet vervangen voor een modernere usb-c-poort.

Meer Huawei P Smart (2020) specificaties

Omdat de P Smart (2020) een P Smart (2019) met enkele kleine aanpassingen is, beschikt de telefoon over een Google-certificering. Daardoor kun je gewoon apps als Gmail, Google Maps, YouTube en Google Keep op het toestel gebruiken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de P40 Lite. De smartphone draait wel op het oude Android 9.0 (Pie) en het is onduidelijk of en wanneer Huawei een Android 10-update uitbrengt.

Verder is de P Smart (2020) voorzien van een 6,21 inch-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De schermranden zijn dun, al is onderaan wel een dikke ‘kin’ aanwezig. Bovenin het display zit een kleine notch voor de 8 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zitten twee camera’s: een primaire lens van 13 megapixel en een 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s.

De accu is – net als bij zijn voorganger – 3400 mAh groot en ondersteunt geen snelladen. Het opladen gaat daarentegen met een tragere 10 Watt-adapter. Wel heeft de P Smart (2020) een koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

