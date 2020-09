Zonder enige bombarie heeft Huawei de nieuwe P Smart 2021 onthuld. Dit toestel uit de populaire P Smart-serie heeft een 5000 mAh-accu en beschikt over verbeterde camera’s en een snellader.

Huawei P Smart 2021 officieel: meer camera’s

Plotseling is er een P Smart 2021-productpagina verschenen op de Oostenrijkse website van Huawei. Hierdoor weten we alles over de officiële specificaties van de smartphone. Het is niet de eerste keer dat Huawei stilletjes een P Smart toestel lanceert. Hetzelfde gebeurde vorig jaar ook met de P Smart 2020.

De opvolger van de P Smart 2020 heeft een scherm van 6,67 inch en Kirin 710-processor. Deze middenklasse-processor komt hiermee voor de derde keer op rij terug in een P Smart-toestel. Er is op dat vlak dus geen verschil met zijn voorgangers, de P Smart 2020 en P Smart 2019.

Vergeleken met zijn voorgangers gaat de camera van de P Smart 2021 er wel iets op vooruit. Het toestel heeft niet twee, maar vier camera’s aan de achterkant. De primaire sensor heeft een resolutie van 48 megapixel. Daarnaast is de Huawei-telefoon voorzien van een 8 megapixel-groothoeklens, macrocamera en dieptesensor. De ultragroothoeklens is bijvoorbeeld handig om een groepsfoto te maken.

Snel opladen en geen Google-apps

De P Smart 2021 heeft geen Google-apps. Hierdoor maak je dus ook geen gebruik van de Play Store, maar installeer je apps via AppGallery. Dit komt doordat Huawei een handelsverbod van de Amerikaanse overheid heeft gekregen. Daarnaast draait het toestel bij aanschaf op Android 10 met de EMUI-skin van Huawei.

Het toestel kan snel opladen dankzij de 22,5 Watt-oplader. Dit is een flinke vooruitgang vergeleken met de P Smart 2020. Dit toestel moest het namelijk doen met een tragere 10 Watt-adapter. Vooral fijn is de 5000 mAh-accu, die erg groot is en lang mee moet gaan.

Release en prijs Huawei P Smart 2021

De prijs van de P Smart 2021 komt waarschijnlijk uit op 229 euro. Vooralsnog is het toestel alleen op de Oostenrijkse website te vinden, maar naar verwachting komt de P Smart 2021, net als zijn voorgangers, ook naar Nederland.

