Huawei brengt een budgetsmartphone uit in Nederland: de P Smart 2021. Het nieuwste toestel in de populaire P Smart-reeks heeft een grote 5000 mAh-accu met snelladen, maar geen Google-apps.

Huawei P Smart 2021 release in Nederland

De Huawei P Smart 2021 is de opvolger van de P Smart 2020 en vanaf nu in Nederland te koop voor 229 euro. Het toestel valt vooral op door de grote accu van 5000 mAh, die lang mee moet gaan. Het opladen gaat snel (met 22,5 Watt), waardoor de batterij in korte tijd weer vol zit. Volgens Huawei kun je na tien minuten opladen alweer twee uur lang video’s op het toestel kijken.

Het scherm van de P Smart 2021 is 6,67 inch groot en heeft bovenin een klein gat voor de selfiecamera. De resolutie is 2400 bij 1080 pixels, wat voor scherp beeld zorgt. De smartphone wordt aangedreven door een Kirin 710A-chip met 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, dat je eventueel nog verder kunt uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Ook opvallend zijn de vier camera’s achterop. De primaire 48 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens, zodat je extra wijde foto’s kunt maken. Met de 2 megapixel-macrocamera leg je plaatjes van heel dichtbij vast, bijvoorbeeld van een bloem of insect. Een 2 megapixel-dieptesensor, die helpt bij het schieten van portretfoto’s, maakt het plaatje compleet.

Geen Google-apps en -diensten

Belangrijk om te weten is dat de Huawei P Smart 2021 wordt geleverd zonder Google-apps, wat te maken heeft met het handelsverbod van de Verenigde Staten. Hierdoor mag Google geen standaardversie aan Huawei leveren. Apps als Gmail, YouTube, Google Maps en Google Foto’s ontbreken daardoor op de telefoon. De smartphone draait op een opensource versie van Android 10 met de EMUI-schil van Huawei.

Ook kun je apps en updates niet via de Play Store downloaden, maar dien je Huawei’s AppGallery te gebruiken. Dit is een alternatieve app-winkel om alsnog applicaties te installeren. Met de Petal Search-zoekfunctie kun je ook naar apps zoeken in andere app-winkels.

Andere recente Huawei-telefoons, zoals de P40 en P40 Pro, draaien ook op een Google-loze versie van Android. Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje in de Huawei P40 Pro review, waarin we vertellen hoe het is om een smartphone te gebruiken zonder Google-diensten aan boord.

Huawei P Smart 2021 pre-order

De P Smart (2021) komt op de markt in het goud, groen en zwart voor 229 euro. Een pre-order plaatsen kan onder andere al bij Bol.com en via de Huawei Store. Bestel je via de eigen winkel van de fabrikant zelf, dan krijg je tijdelijk een fitnesstracker cadeau ter waarde van 34,95 euro.

