Huawei bracht al een Android 10-update voor de P30 Pro en P30, maar werkt natuurlijk ook oudere apparaten bij. Het bedrijf laat weten dat in maart een update verschijnt voor de P20 Pro, het vlaggenschip uit 2018.

‘Huawei P20 Pro Android 10-update komt in maart’

De Duitse tak van Huawei laat via het officiële Twitter-account weten dat de P20 Pro in maart een Android 10-update krijgt. Het zou vervolgens tot vier weken kunnen duren voordat iedere gebruiker de nieuwste versie heeft ontvangen. Het is onduidelijk wanneer de update vervolgens voor Nederlandse gebruikers verschijnt, maar mogelijk gebeurt dit kort na de release in Duitsland.

Dit betekent dat gebruikers van de P20 Pro nog eventjes moeten wachten totdat ze aan de slag kunnen met alle nieuwe features van Android 10. Onlangs bracht Huawei uit voor recentere vlaggenschepen: de P30 Pro, P30, Mate 20 Pro en Mate 20. Op later moment krijgen ook goedkopere toestellen van de fabrikant, zoals de P30 Lite en P Smart (2019), een update.

Het is overigens onduidelijk of in maart ook de normale P20 wordt bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie. Uit een gelekte roadmap blijkt dat het bedrijf wel van plan is de smartphone dezelfde maand een update te geven.

Nieuw in Android 10

EMUI 10 is gebaseerd op Android 10 en introduceert verschillende grote verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan een systeembrede donkere modus, die fijner is voor je ogen als je ‘s avonds je smartphone gebruikt. Ook heb je in Android 10 nieuwe privacy- en locatie-opties, en kun je aan de slag met een sneller en overzichtelijker deelmenu.

Naast Huawei hebben verschillende fabrikanten inmiddels Android 10-updates uitgebracht. Naast Googles eigen Pixel-telefoons hebben bijvoorbeeld de OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, Nokia 8.1 en Nokia 7 Plus en diverse Sony-telefoons een update gekregen. Wil je weten of jouw smartphone ook wordt bijgewerkt? Check dan het grote Android 10 update-overzicht voor alle informatie! Bekijk ook onze Android 10-video hieronder, waarin we de belangrijkste features uitlichten.

