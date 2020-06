Huawei P20 en P20 Pro krijgen Android 10-update in Nederland

Goed nieuws voor gebruikers van de Huawei P20 en P20 Pro, want de Chinese fabrikant is begonnen met de uitrol van de Android 10-update. Nederlandse gebruikers kunnen de grote update nu binnenhalen.

Huawei P20 (Pro) Android 10-update nu beschikbaar

Huawei brengt de Android 10-update nu uit voor de P20 en P20 Pro, de twee vlaggenschepen uit 2018. Het Chinese bedrijf laat aan Androidworld weten dat de uitrol van de update op 9 juni is begonnen en voor alle gebruikers beschikbaar komt. Via de instellingen van je Huawei P20 (Pro) kun je checken of de Android 10-update voor je beschikbaar is.

De Huawei P20 en P20 Pro werden in 2018 uitgebracht met Android 8.1 (Oreo) en krijgt nu zijn tweede Android-versie-update. Hoogstwaarschijnlijk is dit tevens de laatste grote update, al kan Huawei in de toekomst besluiten om meer upgrades uit te brengen, maar dit lijkt niet aannemelijk. De fabrikant laat ook weten dat de P20 en P20 Pro niet worden bijgewerkt naar EMUI 10.1, de nieuwste versie van Huawei’s softwareschil.

Nieuw in Android 10

Android 10 introduceert diverse grote verbeteringen, zoals een systeembrede donkere modus. Hierdoor krijgt de interface een compleet nieuwe look, waarbij de donkere kleuren fijner zijn voor je ogen. Ook zijn er nieuwe opties aanwezig om je privacy te beschermen en kun je aan de slag met de nieuwe gebarenbediening van Android 10.

Later dit jaar verschijnt Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Android 11 is een minder grote grote update dan versie 10, maar brengt wel allerlei handige verbeteringen. Zo biedt de update nog meer privacy, betere notificaties en chat-bubbels. Meer weten? Check ook het overzicht met de beste Android 11-functies en onze preview hieronder.

Bedankt Karel voor de screenshot!

