Huawei heeft een nieuwe variant van de P30 Lite aangekondigd. Het bedrijf noemt de smartphone de ‘Huawei P30 Lite New Edition’ en heeft enkele verbeteringen doorgevoerd. Binnenkort is het toestel te koop.

Huawei P30 Lite New Edition officieel

De Huawei P30 Lite New Edition lijkt grotendeels op de ‘normale’ P30 Lite die vorig jaar verscheen, maar beschikt wel over meer opslag (256GB in plaats van 128GB) en werkgeheugen (6GB in plaats van 4GB), waardoor het toestel ietsjes krachtiger is en meer ruimte heeft voor foto’s en andere media. Daarnaast is de P30 Lite New Edition voorzien van een nieuwe 32 megapixel-frontcamera voor selfies. Ter vergelijking: de P30 Lite van vorig jaar heeft een 24 megapixel-camera aan de voorkant.

Verder zijn de specificaties hetzelfde gebleven. De Huawei P30 Lite New Edition beschikt over een 6,15 inch-scherm met een resolutie van 2312 bij 1080 pixels, met bovenin een kleine notch. De selfiecamera gebruik je ook voor gezichtsherkenning, al kan ontgrendelen ook met de vingerafdrukscanner op de achterkant. Daar zitten ook drie camera’s: een primaire lens van 48 megapixel, die wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor.

Het toestel draait op Android 9.0 (Pie), waarbij Huawei benadrukt dat alle Google-services en -apps aanwezig is. De verwachting is dat de P30 Lite New Edition ook Android 10 krijgt, maar het updatebeleid is verder onduidelijk.

Verder zit onder de motorkap een Kirin 710-chip en 3340 mAh-accu. Fijn is dat opnieuw snelladen aanwezig is, wat gaat met 18 Watt. Wil je meer weten? In onze Huawei P30 Lite review lees je alles over de belangrijkste features van de telefoon en wat we ervan vinden.

Release en prijs Huawei P30 Lite New Edition

De Huawei P30 Lite New Edition is vanaf 13 januari te koop en kost 349 euro. Het toestel komt in drie kleuren: blauw, zwart en het nieuwe ‘Breathing Crystal’. De reguliere P30 Lite haal je op dit moment in huis voor zo’n 250 euro.

