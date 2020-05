Met de EMUI 10.1-update worden de Huawei P30 en P30 Pro voorzien van een aantal handige features en veel verbeteringen. Gebruikers van de oudere P20 Pro kunnen eindelijk aan de slag met Android 10.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei P30 (Pro) EMUI 10.1-update beschikbaar

XDA Developers schrijft dat de Huawei P30 en P30 Pro op dit moment worden voorzien van een update naar EMUI 10.1. De plannen voor deze update werden eerder deze maand aangekondigd en nu is ‘ie officieel voor gebruikers beschikbaar. Het updatebestand is met 4,59GB behoorlijk groot, waardoor het slim is om het via een wifi-verbinding te downloaden.

EMUI 10.1 introduceert geen grote nieuwe features, maar focust zich op het verbeteren van de software. Zo wordt het always on-display verbeterd en wordt de beveiliging aangepakt. In de update zit tevens de Android-beveiligingspatch van mei 2020 verwerkt. Via in de instellingen van je Huawei P30 of P30 Pro kun je checken of de update voor jou beschikbaar is.

Android 10 voor P20 Pro

Gebruik je nog de oudere P20 Pro? Dan hebben we ook goed nieuws voor je, want Huawei is begonnen met de uitrol van Android 10. Dit is een grote update met veel vernieuwingen, zoals een systeembrede donkere modus, nieuwe privacy-opties, een gebarenbediening, Smart Reply om snel op berichten te reageren en nog veel meer kleinere verbeteringen.

De Huawei P20 Pro verscheen in 2018 en krijgt met Android 10 zijn tweede grote Android-upgrade. Het toestel is onder andere voorzien van een Kirin 970-chip, driedubbele camera, grote 4000 mAh-accu en 6,1 inch-scherm met een vingerafdrukscanner aan de onderkant.

Meer lezen? Check ook de Huawei P30 Pro review-update, waarin we bespreken hoe goed het vlaggenschip anno 2020 is. Ook hebben we de Huawei P40 Pro getest, de nieuwste smartphone van het Chinese bedrijf, die helaas niet over Google-apps en -diensten beschikt. Check ook de videoreview hieronder, waarin we je in een paar minuten bijpraten.

Het laatste nieuws over Huawei