Vanaf morgen kun je de Huawei P30 Pro New Edition in Nederland kopen. Deze variant van de eerder verschenen P30 Pro heeft Google-apps en -diensten aan boord, krachtige specificaties en een indrukwekkend camerasysteem. Het toestel is vanaf 9 juni verkrijgbaar.



Huawei P30 Pro New Edition kopen

De Huawei P30 Pro New Edition werd vorige maand stilletjes aangekondigd en kwam eerder al in Duitsland uit. De vernieuwde versie van de P30 Pro is vanaf 9 juni voor een adviesprijs van 749 euro te koop bij Belsimpel, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Mobiel.nl. Momenteel is het toestel al vooruit te bestellen bij Belsimpel en Mobiel.nl.

De Huawei P30 Pro New Edition is een verbeterde versie van de reguliere P30 Pro, die vorig jaar uitkwam. Omdat de New Edition een variant is van een bestaand toestel is hij ‘gewoon’ voorzien van Google-apps en -diensten. Je kunt dus Android-apps downloaden uit de Play Store, YouTube kijken en navigeren met Google Maps.

Het toestel draait uit de doos op EMUI 10.1, dat is gebaseerd op Android 10. Hierdoor kun je onder meer aan de slag met Celia, Huawei’s concurrent voor de Google Assistent, en Huawei Share. Hiermee kun je verbinding maken met smart home-apparaten. In tegenstelling tot de Huawei P30 Pro New Edition draaien de meeste nieuwe Huawei-smartphones tegenwoordig op Huawei Mobile Services. Dit heeft te maken met het Amerikaanse handelsverbod, waardoor men niet mag samenwerken met Google.

Huawei P30 Pro New Edition specs

De Huawei P30 Pro New Edition heeft een 6,47 inch-scherm met een optische vingerafdrukscanner onder het display. Het toestel wordt aangestuurd door de krachtige Kirin 980-chip, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Op de achterzijde tref je vier camera’s. De hoofdsensor schiet plaatjes met een resolutie van 40 megapixel. De aanwezige zoomlens kan tot vijf keer optisch inzoomen. Hiermee haal je beeld dichterbij met nagenoeg geen kwaliteitsverlies.

Het basismodel

Onlangs hebben wij het basismodel van de New Edition opnieuw aan de tand gevoeld. In onze Huawei P30 Pro review-update kijken we of het toptoestel van vorig jaar anno 2020 nog steeds een goede aankoop is. In onderstaande videoreview bespreken we de sterke en minder sterke punten van de Huawei P30 Pro.