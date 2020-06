Hetzelfde scherm, identieke camera’s en een even grote accu. De Huawei P30 Pro uit 2019 en kersverse P30 Pro New Edition ontlopen elkaar nauwelijks. In dit artikel zetten we de twee grootste verschillen op een rij.

Vergelijking: Huawei P30 Pro vs Huawei P30 Pro New Edition

Vorig jaar, toen Huawei de P30 Pro uitbracht, was er nog geen vuiltje aan de lucht voor het Chinese bedrijf. Huawei bracht aan de lopende band Android-smartphones uit en werd één van de grootste telefoonfabrikanten ter wereld.

Inmiddels staan de zaken er anders voor. Huawei mag dankzij een langslepend en complex conflict met de Amerikaanse regering geen telefoons met de Google-versie van Android uitbrengen. Als oplossing brengt het bedrijf daarom nieuwe versies van eerder uitgebrachte telefoons uit.

Deze zijn qua specificaties grotendeels hetzelfde als hun voorgangers, want op die manier hoeven de toestellen geen nieuwe ‘Google-keuring’ te ondergaan. Het meest recente voorbeeld van deze strategie is de Huawei P30 Pro New Edition, een bijgewerkte versie van het model uit 2019. Er zijn feitelijk maar twee verschillen.

1. Meer geheugen en opslag

De P30 Pro verscheen vorig jaar in twee uitvoeringen. Het instapmodel heeft 6GB RAM en 128GB opslag aan boord, de uitgebreide variant heeft respectievelijk 8GB en 256GB tot zijn beschikking. De Huawei P30 Pro New Edition schrapt de instapversie. De vernieuwde versie beschikt dus standaard over 8GB werkgeheugen en 256GB opslagcapaciteit.

Verder kan de New Edition sneller grote (hoeveelheden) bestanden verplaatsen, zoals foto’s in hoge kwaliteit. Dit komt door de hogere schrijfsnelheid van het opslaggeheugen. De P30 Pro New Edition heeft ufs 3.0 onder de motorkap, terwijl de editie van vorig jaar het met ufs 2.1 moet doen.

2. Nieuw jasje

Ben je fan van de zilveren uitvoering van de Huawei P40 Pro? Het Chinese bedrijf heeft de P30 Pro New Edition hetzelfde jasje gegeven. Je kunt het toestel daardoor in drie kleuropties bestellen: groen, zilver en zwart. De initiële P30 Pro is verkrijgbaar in zes kleuren: blauw, groen, oranje, paars, wit en zwart.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn, de Huawei P30 Pro en New Edition ontlopen elkaar nauwelijks. Laatstgenoemde heeft standaard meer opslaggeheugen en RAM aan boord en een fris jasje gekregen, maar daar blijft het bij. Ook qua prijs is er weinig verschil. De P30 Pro (met 256GB opslag) is verkrijgbaar voor zo’n 600 euro, de New Edition kost ongeveer 100 euro meer.

Je keuze hangt daarom met name af van welke kleur je het meest aanstaat, en eventuele kortingsacties. Sommige webwinkels geven momenteel bijvoorbeeld een gratis setje FreeBuds 3i-oordopjes (ter waarde van 99 euro) en zes maanden gratis Huawei Music cadeau bij de P30 Pro New Edition.

Geef je hier weinig om, dan is de ‘normale’ P30 Pro waarschijnlijk een betere deal, helemaal als je geen 8GB werkgeheugen en 256GB opslagcapaciteit nodig hebt. Of het überhaupt slim is om momenteel een Huawei P30 Pro (New Edition) te kopen, kaarten wij aan in onderstaande review-update. Hierin staan we vooral stil bij de verwarrende softwaresituatie.

