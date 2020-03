Vanmiddag om 14.00 uur worden de Huawei P40 en P40 Pro onthuld tijdens een online presentatie. Met deze livestream volg je de aankondiging van de nieuwe vlaggenschepen op de voet.

Huawei P40 livestream: volg de onthulling hier

Huawei zou zijn nieuwe smartphones eigenlijk in Parijs onthullen, maar vanwege het coronavirus organiseert het bedrijf nu een online event. Dit betekent ook dat iedereen de presentatie kan volgen, bijvoorbeeld vanaf je smartphone, tablet of computer.

Tijdens de onthulling komen we te weten over welke features de Huawei P40 en P40 Pro beschikken en wat de smartphone gaan kosten. Via de livestream hieronder (en bovenaan dit artikel) kun je de aankondiging volgen. De presentatie van Huawei duurt waarschijnlijk zo’n anderhalf tot twee uur en begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Dit weten we over de Huawei P40 (Pro)

Tijdens de keynote staan de Huawei P40 en P40 Pro centraal, maar mogelijk heeft het bedrijf nog meer voor ons in petto. De P40 en P40 Pro beschikken volgens geruchten over een nieuw design met een voorkantvullend scherm en cameragat. Ook de interne hardware zou zijn verbeterd, net als de camera’s. Net als bij de P30 Pro van vorig jaar zijn de vernieuwde camera’s waarschijnlijk weer heel belangrijk.

De normale Huawei P40 is waarschijnlijk iets minder krachtig en indrukwekkend dan zijn duurdere broer, maar alsnog een interessant toestel. Volgens geruchten heeft de P40 een compacter 6,1 inch-scherm, maar wel drie camera’s achterop en een grote 3800 mAh-accu. De P40 zou ook een stukje goedkoper zijn, maar de precieze adviesprijs is onduidelijk.

De Huawei P40 en P40 Pro draaien op Android 10, maar beschikken niet over Google-apps en -diensten. Daardoor zijn applicaties als YouTube, Google Maps, Chrome en Gmail niet te gebruiken op de toestellen. Blijf op de hoogte door de Android Planet-app te downloaden, of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

