De Huawei P40-reeks laat nog even op zich wachten, maar er lekken steeds meer details uit. De fabrikant doet zelf ook een duit in het zakje door bepaalde Huawei P40-features al te onthullen. Deze vijf zaken weten we al.

1. Twee of drie P40-modellen

De Huawei P40-serie bestaat uit minimaal twee modellen. Huawei werkt aan een reguliere P40, die de P30 opvolgt, en een P40 Pro als opvolger van de P30 Pro. Een bekende strategie, want zo ging het ook bij de P20- en P10-reeksen. Traditiegetrouw krijgt de Pro-versie een groter scherm, grotere accu en betere cameramodule achterop. Daarom wordt de P40 Pro ook duurder dan de normale P40.

Er lijkt geen derde, nog beter model te komen. Huawei doet het dus anders dan Samsung, dat naast de Galaxy S20 en S20 Plus ook een S20 Ultra gaat verkopen.

Mogelijk werkt Huawei wel aan een goedkopere P40-uitvoering, de P40 Lite. Daar is op dit moment echter geen concrete informatie over. Als er een P40 Lite in ontwikkeling is, komt die daarom waarschijnlijk op een later moment. Huawei presenteerde de P30 Lite ook een paar weken na de P30 (Pro).

2. Huawei P40 features

De kans is groot dat de P40-serie aan de buitenkant veel lijkt op de P30-lijn. Gelekte schetsen, renders en een eerste marketingplaatje wijzen op een glazen behuizing met een cameramodule in de linkerhoek. Een usb-c-poort laadt de accu op en een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Het display vult bijna de hele voorkant en heeft nauwelijks randen.

Het vermoedelijk herkenbare ontwerp botst met uitspraken van Huawei-directeur Richard Yu eind december. Hij claimde dat de P40-reeks een nog niet vertoond design heeft waar je trots op kunt zijn. Over welke vernieuwingen Yu het heeft, is niet duidelijk. Op basis van de gelekte plaatjes lijkt een dubbele selfiecamera in het display de grootste verandering. Veel andere smartphones, waaronder de Samsung Galaxy S10 Plus en Huawei Nova 5T, hebben al één of twee cameragaatjes in het scherm.

De P40-serie draait waarschijnlijk op de Kirin 990-chip, die vorig jaar debuteerde in de Huawei Mate 30 en Mate 30 Pro. De Kirin 990 is zeer snel en heeft optioneel 5G-ondersteuning. Het is nog onbekend of Huawei de P40 (Pro) standaard van 5G voorziet, of dat een 5G-versie alleen in geselecteerde landen uitkomt.

3. Verbeterde Leica-camera’s

Wat de dubbele selfiecamera van de P40 precies doet, is nog niet bekend. Mogelijk helpt de tweede lens bij het vervangen van de achtergrond, om zo selfies met een scherptediepte-effect te maken. Het kan ook een groothoeklens zijn, zodat er meer mensen op je foto passen.

Huawei-directeur Yu beloofde in december dat de P40-reeks betere foto’s maakt dan vorige toestellen. Hoe de fabrikant dat gaat waarmaken, blijft nog een raadsel. Vermoedelijk gebruikt de P40 (Pro) kwalitatief betere cameralenzen en het ligt ook voor de hand dat Huawei’s camerasoftware verder is verbeterd. Gelekte marketingbeelden laten zien dat Huawei voor de camera’s van de P40 (Pro) opnieuw samenwerkt met Leica, een bekend fotografiemerk.

De P40 lijkt een driedubbele camera te krijgen, waaronder een primaire lens met een hoge resolutie. De tweede camera is waarschijnlijk een telelens voor een paar keer zoom en een groothoekcamera voor wijde beelden zou de opstelling compleet maken. Verwacht deze drie camera’s ook op de P40 Pro, inclusief meer zoom (tot tien keer optisch) en twee extra lenzen voor meer functies.

4. Android zonder Google-certificering

De Huawei P40-lijn draait uit de doos op Android 10 in combinatie met de EMUI 10-schil van Huawei. Dat maakte de fabrikant in december alvast bekend, al lag dit voor de hand. Richard Yu vertelde destijds ook dat de P40-smartphones geen Google-certificering krijgen. Dat is wél belangrijk.

Als gevolg van een Amerikaans handelsverbod mag Huawei zijn toestellen niet door Google laten certificeren. Zonder die certificering mag Huawei geen Play Store en Google-apps op zijn smartphones installeren. De Google Play Services ontbreken ook, waardoor veel populaire apps als WhatsApp, Netflix en Buienradar niet goed werken. Zonder Googles hulp is het voor Huawei bovendien moeilijker om snel Android-updates beschikbaar te stellen.

Huawei presenteerde in september de Mate 30 (Pro), zijn eerste smartphones zonder Google-certificering. In onze Huawei Mate 30 Pro preview schreven we destijds: “[…] op dit moment is er absoluut geen enkele reden om de Mate 30 Pro ook maar te overwegen als de telefoon straks in Nederland verschijnt. Zonder Google-apps en -diensten ontbreekt er een essentieel onderdeel van Android, dat simpelweg (nog) niet te vervangen is.”

Huawei werkt sinds de Mate 30-release aan het verbeteren van zijn Huawei Mobile Services, een alternatief voor Google Play Services. Daarnaast steekt de fabrikant veel geld in zijn AppGallery, een vervanger van de Play Store. Als de P40-serie uitkomt, moet blijken hoe goed dergelijke oplossingen zijn. De Mate 30-reeks is nog niet in Nederland verschenen. Dat is opvallend, want Huawei beloofde in september dat de Mate 30 Pro vóór de jaarwisseling in de winkels zou liggen.

5. P40-presentatie in maart

De onthulling van de Huawei P40-reeks vindt naar verluidt eind maart plaats in Parijs. Huawei presenteert zijn duurste P-smartphones al jaren rond die tijd in de Franse hoofdstad. Het is nog onduidelijk wanneer de P40, P40 Pro en eventuele P40 Lite in de verkoop gaan en wat ze gaan kosten.

De P30 en P30 Pro kwamen begin april uit voor 749 en 999 euro. De P30 Lite werd half april aangekondigd en is sinds mei te koop voor 369 euro. Onlangs bracht Huawei de P30 Lite New Edition uit voor 349 euro.

Kijk jij uit naar de P40-serie? En zo ja, welke van de Huawei P40-features maakt je enthousiast? Of heb je geen interesse in een smartphone zonder Google-apps? Laat het weten in de reacties hieronder!

