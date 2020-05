Volgens geruchten komt Huawei binnenkort met een 5G-variant van de P40 Lite. Nu zijn vermeende Huawei P40 Lite 5G-specificaties en -afbeeldingen online verschenen.



‘Huawei P40 Lite 5G specificaties en afbeeldingen gelekt’

De bekende smartphonelekker Roland Quandt heeft weer van zich horen. Deze keer heeft hij vermeende specificaties en afbeeldingen online gezet van de aankomende Huawei P40 Lite 5G. Dat toestel verschilt volgens Quandt op enkele vlakken van de Huawei P40 Lite en P40 Lite E.

De smartphone biedt 5G-ondersteuning, wat de normale P40 Lite niet heeft. Zo kun je in de toekomst gebruikmaken van een snellere en stabielere mobiele internetverbinding. Dat komt door de Kirin 820-chipset, die hiermee overweg kan. Er is minimaal 8GB RAM aanwezig en 128GB aan uitbreidbare opslagruimte.

Het lcd-scherm van de P40 Lite 5G is 6,5 inch groot en daarmee een fractie groter dan de normale P40 Lite (6,4 inch). De resolutie is 2400 bij 1080 pixels en de selfiecamera zit in een klein gaatje in het scherm. Daarmee schiet je kiekjes van maximaal 16 megapixel.

Vier camera’s en andere lay-out

De P40 Lite 5G heeft ook vier camera’s op de achterkant. Deze zijn echter niet in een vierkant geplaatst zoals bij de P40 Lite, maar onder elkaar. De hoofdcamera is een 64 megapixel-lens, waarmee je elk detail goed vastlegt.

Wil je foto’s schieten in een wijdere hoek, dan doe je dat met de groothoekcamera van 8 megapixel. Tot slot zijn er nog twee camera’s aanwezig van elk 2 megapixel. Deze gebruik je respectievelijk om diepte vast te leggen voor portetfoto’s, of om macrofoto’s van objecten van dichtbij te maken.

Qua accu kiest Huawei voor een iets mindere capaciteit ten opzichte van de P40 Lite (4200 mAh). De batterij van de P40 Lite 5G is namelijk 4000 mAh groot en opladen kan snel via de usb-c-poort.

De fabrikant levert de smartphone met Android 10, voorzien van de eigen EMUI 10-schil. Daarbij zijn Google-diensten en -services niet aanwezig. In plaats daarvan is er gekozen voor het Huawei Mobile Services-pakket. Apps, games en widgets moet je via Huawei’s eigen AppGallery downloaden.

Release en prijs Huawei P40 Lite 5G

Het toestel wordt ook uitgebracht op de Europese markt, maar wanneer precies is onduidelijk. Ook is het nog de vraag in welke landen de fabrikant dit toestel precies gaat aanbieden. De P40 Lite 5G wordt verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart en groen en kost waarschijnlijk minder dan 400 euro. De P40 Lite heeft een adviesprijs van 299 euro, terwijl de P40 Lite E op de markt is gebracht voor 199 euro.

