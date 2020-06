Huawei P40 Lite review: drie Android Planet-lezers aan de slag (ADV)

De afgelopen tijd zijn drie Android Planet-lezers uitgebreid aan de slag geweest met de Huawei P40 Lite. Al die ervaringen hebben we gebundeld en lees je in deze uitgebreide Huawei P40 Lite-review.

Huawei P40 Lite review

Onlangs waren we op zoek naar drie personen die ervaringen met het Android Planet-publiek wilden delen over de Huawei P40 Lite. De winnaars werden half juni gekozen en de toestellen zijn direct opgestuurd. Inmiddels zijn we anderhalve week verder en dus is het tijd voor hun gebundelde P40 Lite ervaringen.

Testen maar

De testers met verschillende technische kennis hebben hun toestel onder handen genomen en op verschillende punten gelet. Ook andere opvallendheden van de P40 Lite zijn uiteraard toegelicht. Tester Rob noemt zichzelf een lichte gebruiker en heeft het nieuwe toestel naast zijn huidige P20 Lite en een iPad gebruikt.

Joyce – medium gebruiker – gebruikt normaal alleen maar Samsung-smartphones en ook reviewer Tuur, die zichzelf bestempelt als tech savvy, is uiteraard flink aan de slag geweest met de P40 Lite.

Voor de duidelijkheid nog wat we verstaan onder deze termen:

Ik ben een ‘light gebruiker’: voor mij zijn vooral de basisfuncties belangrijk zoals bellen/sms’en, WhatsApp, nieuws en internet.

Ik ben een gemiddelde smartphonegebruiker: ik gebruik diverse apps maar verdiep me er technisch niet erg in.

Ik ben ‘tech savvy’: ik weet alles van tech en besturingssystemen en gebruik mijn telefoon voor letterlijk alles.

Prestaties in het algemeen zijn goed

De algemene prestaties van het toestel zijn prima, aldus Tuur. Verschillende games spelen is geen probleem en ook Joyce noemt dat, alhoewel Candy Crush natuurlijk niet de meest zware game is die er bestaat.

Multitasken levert ook geen problemen op noemt ze. Zo is wisselen tussen internetten en bijvoorbeeld YouTube geen probleem. Ook EMUI, de schil over Android heen van Huawei zelf, zorgt niet voor problemen zegt Tuur. Wel wordt het toestel soms wat warm tijdens een intensieve game.

Ook Rob ondervond geen problemen qua algemene prestaties van het toestel. Daarbij is hij wel de lichte gebruiker van het testpanel, dus zware apps gebruikt hij niet. Wel werd de hele dag het nieuws bekeken, het weer gecheckt en werden berichten en e-mails afgehandeld met het toestel.

Joyce noemt tot slot nog dat de menu’s erg fijn en simpel werken. Ook is ze blij met de tips die je krijgt als je het toestel voor de eerste keer in gebruik neemt.

Huawei P20 Lite vs Huawei P40 Lite – foto van Rob

Verdeelde meningen over design P40 Lite

Over het design verschillen de meningen wat. Zo vindt Joyce het design prima en noemt ze dat het leuk is dat je allerlei thema’s kunt installeren. Tuur vindt het design mooi, fraai en slank, maar vindt de camera set-up er wat gek uitzien.

Rob noemt nog dat het design van het toestel niet heel bijzonder is, maar zeker netjes te noemen. Daarbij houdt hij wel de prijs van het toestel in het achterhoofd. Naast zijn P20 Lite vind hij het toestel wel goedkoper aandoen. Dat komt volgens hem door de gladde plastic achterkant, die wat doet denken aan een afdekklepje.

Installeren van apps en geen Google-diensten

Het installeren van applicaties doe je makkelijk via Phone Clone, waarmee je apps overzet van je oude toestel naar je nieuwe Huawei-toestel. Daarnaast installeer je applicaties via Huawei AppGallery, de eigen app-winkel van Huawei. Ook is Petal Search een goede manier om gewilde apps te vinden en vervolgens te installeren.

Joyce noemt, als persoon met gemiddelde technische kennis, dat apps installeren heel makkelijk ging met behulp van Phone Clone, zodat ze direct aan de slag kon. Diensten zoals YouTube of de Telegraaf gebruikte ze via de (mobiele) website, wat ook geen problemen opleverde. De installatie van Netflix vond ze wat lastig, maar dankzij Petal Search is ook dat gelukt.

Tuur vindt de AppGallery als tech savvy-gebruiker wel okee, maar vindt het aanbod van apps nog niet groot genoeg om het goed te noemen. Rob stelt zichzelf de vraag of er een leven is na Google? Het antwoord daarop is momenteel ja en nee. Voor sommige apps zijn er prima alternatieven, voor andere apps (nog) niet.

Zo gebruikt hij verschillende Google-apps zoals Google Chrome. Dat werd makkelijk overgezet via Phone Clone. YouTube werkt dan weer niet, maar je kunt ook de webversie gebruiken. Rob gebruikt dan toch liever de iPad om filmpjes te kijken.

Google Foto’s is een lastig geval, want die app werkt niet en ook een goed alternatief is er niet. Hetzelfde geldt voor Google Nest. Tot slot noemt hij ook nog Rabo Wallet, die hij niet werkend kreeg tijdens de reviewperiode.

Joyce vond het best spannend om een toestel zonder Google-diensten te gaan testen. Ze is daar echter helemaal op teruggekomen, omdat alles prima en soepel werkte qua installatie en gebruik van apps. Haar conclusie over dit onderdeel: “Ik had het niet eens meer door dat ik geen Google had”.

Camera’s zijn goed voor dit prijspunt

Tuur vindt de gemaakte foto’s met de P40 Lite beter dan de Samsung Galaxy A50. Joyce sluit zich daarbij aan en vergelijkt de foto’s met onder andere de Samsung Galaxy S9. Beide testers vinden de scherpte erg goed en Joyce vindt ook de vele mogelijkheden een grote plus.





Fotogalerij van Rob

Rob deelt die mening en was al te spreken over de camera’s op zijn P20 Lite. Nu is die tevredenheid weer wat toegenomen noemt hij. Daarbij denkt hij dat er in deze prijsklasse weinig toestellen zijn die zulke mooie foto’s kunnen maken. Al met al schiet je makkelijk en snel een prima kiekje.

Fotocollage van Joyce

Joyce beaamt dat en heeft ook foto’s gemaakt in wat mindere lichtomstandigheden, wat mooie beelden opleverde. Haar net nieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra gaat vrijwel gelijk op qua foto’s, noemt ze tot slot.





Fotogalerij van Rob

Accu is erg goed, snel opladen is fijn

Alle drie de reviewers zijn erg te spreken over de accuprestaties van het toestel. Rob vindt de accuduur geweldig en Tuur sluit zich daarbij aan. Daarnaast wordt de bijgeleverde snellader genoemd als een groot pluspunt. Rob noemt dat opladen ongekend snel gaat en dat een kwartiertje aan de lader genoeg is om weer een halve dag vooruit te kunnen.

Ook Joyce deelt die mening als middelmatige gebruiker. Ondanks dat ze haar telefoon echt veel gebruikt heeft ze niks te klagen over de accu. Zodoende was anderhalve dag zonder opladen bij intensief gebruik geen enkel probleem voor haar. Rob heeft nog een snelle laadtest gedaan. In 40 minuten tijd werd het toestel opgeladen van 14 naar 90 procent.

Tuur vraagt zich nog wel af of het goed is op de lange termijn voor de accu, om zo snel op te laden met de 40 Watt-oplader. Vanwege verschillende toegepaste technieken moet dat echter geen probleem zijn, zo verzekert de fabrikant ons.

Andere plus- en minpunten Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite – foto van Joyce

De vingerafdrukscanner is te vinden in de zijkant en levert bij Joyce en Rob geen problemen op. De scanner werkt snel en altijd, maar Rob vindt de plek wat minder intuïtief dan op de achterkant van zijn P20 Lite. Tuur vindt de scanner niet altijd even goed werken en noemt dat ook bij de gezichtsherkenning. Joyce is het daar niet mee eens en vindt ook die vorm van beveiliging goed werken.

Rob mist een fysiek ledje voor binnenkomende notificaties en Joyce vindt het geluid van de speaker soms wat schel. Tuur vindt het een prima geluid, maar stereospeakers hadden ook niet misstaan natuurlijk.

Het scherm is ook fijn om naar te kijken aldus de testers. Tuur noemt het een goed scherm en ook het kleine gaatje voor de camera stoort niemand.

Conclusie Huawei P40 Lite review

Grote minpunten zijn niet gevonden door Joyce. Tevens overweegt ze om de Samsung Galaxy S20 Ultra nog terug te brengen en te gaan voor een Huawei P40 Pro. Dat zegt volgens haar genoeg hoe ze het toestel vindt: “Want ik heb al Samsung sinds de Samsung Galaxy S3”. Tuur laat een uitgebreide conclusie achterwege en alle genoemde plus- en minpunten staan al in bovenstaande review.

Rob noemt in zijn conclusie dat het nog steeds een prima telefoon is voor een prima prijs. Het gemis van Google is soms lastig, maar anderzijds juist ook interessant. Zo kun je kijken naar andere mogelijkheden voor apps die je gewend bent. Alternatieven zijn er niet voor alles volgens hem. Daarbij wordt Google Foto’s weer genoemd, omdat die app onderdeel is van een steeds verder uitbreidend Google-huishouden.

Of hij de P40 Lite zou aanbevelen vindt Rob als lichte gebruiker nog een moeilijke vraag. Voor hem gaat dat in zijn geval prima dankzij de aanwezigheid van een iPad, alternatieve apps en andere manier van werken. Zou hij alleen de smartphone in bezit hebben, dan zou hij vooralsnog toch afhaken. Jammer vindt hij: “want ik vind het in de basis een superfijn toestel”.