Huawei presenteert de P40-serie pas eind maart, maar er lekt al veel informatie uit. Het nieuwste lek is een vermoedelijke render die het Huawei P40-ontwerp zou verklappen. Vooral opvallend zijn de camera’s voor- en achterop de smartphone.

Zo kan de Huawei P40 eruitzien

De afbeelding, hieronder zichtbaar, is afkomstig van het doorgaans betrouwbare 91Mobiles. De website deelde half december al wat vage plaatjes van de Huawei P40 en P40 Pro en claimt nu de eerste officiële render van de P40 in handen te hebben. Fabrikanten maken op de computer renders van hun nieuwste smartphones, om die afbeeldingen te gebruiken voor marketingdoeleinden en intern gebruik voor (web)winkels en partners.

Hoewel de afbeelding legitiem overkomt, valt het op dat het scherm uit staat. Normaliter toont een render het thuisscherm van de smartphone of een flitsende achtergrond. Dat het scherm zwart is, kan erop wijzen dat deze render alleen is bedoeld voor intern gebruik óf dat hij niet klopt. Neem het plaatje dus voorlopig met een korreltje zout.

Vijf camera’s

Uit de render valt op te maken dat de Huawei P40 een voorkantvullend scherm heeft, met een dubbel cameragat in de linkerbovenhoek. Hier gaan twee selfiecamera’s in schuil. Deze ontwerpkeuze kennen we van de Samsung Galaxy S10 Plus. Achterop de P40 is een driedubbele camera geplaatst met twee led-flitsers. Net als bij andere dure Huawei-smartphones is de camera van de P40 ontworpen in samenwerking met Leica.

Vermoedelijk gaat het om een hoge-resolutie hoofdcamera, een groothoeklens voor wijde beelden en telelens voor optische zoom. De Huawei P30 van vorig jaar heeft ook zo’n camera. Huawei-topman Richard Yu zei in december dat de cameraprestaties van de P40-reeks verbeterd zijn ten opzichte van hun voorgangers.

Vertrouwd ontwerp

Het ontwerp van de Huawei P40 lijkt van glas, met de aan- en uitknop en volumeknoppen op de rechterzijkant. De cameramodule steekt wat uit de behuizing. Op de onderkant zit een luidspreker en usb-c-poort. Een koptelefoonaansluiting lijkt te ontbreken. Al met al doet het uiterlijk veel denken aan de P30.

Meer over de Huawei P40-serie

Huawei heeft bevestigd dat de P40-serie eind maart in Parijs het levenslicht ziet. Alles wijst erop dat er naast de reguliere P40 ook een P40 Pro komt, die de P30 Pro van vorig jaar opvolgt. Mogelijk verschijnt ook een P40 Lite als opvolger van de recent gepresenteerde P30 Lite New Edition. Wanneer de smartphones uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet duidelijk.

Wat wel vaststaat, is dat de P40-reeks zonder Google-certificering komt. Dit als gevolg van een Amerikaans handelsverbod, waardoor Google geen Huawei-toestellen mag certificeren. De P40 draait uit de doos op Android 10 met de EMUI 10-schil van Huawei. Google-apps als Gmail en de Play Store ontbreken en het is nog maar de vraag in hoeverre (en hoe snel) Huawei Android-updates kan uitbrengen. Houd Android Planet in de gaten voor meer nieuws over de P40-serie.

