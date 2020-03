De datum van de onthulling van de nieuwe vlaggenschepen van Huawei was al bekend: 26 maart. Nu heeft het bedrijf laten weten dat de Huawei P40-presentatie alleen online te volgen is.

Huawei P40 presentatie online

De aankondiging van de nieuwe P40-toestellen is op 26 maart, zoals eerder bekend werd. Dat zal echter geen groots evenement zijn met publiek erbij, zo is nu duidelijk. Onder andere GizmoChina schrijft dat het gaat om een virtueel evenement, wat te volgen is via een livestream.

Huawei is daar niet onbekend mee, want ook de aankomende Huawei Mate Xs werd op zo’n online-event gepresenteerd. Die presentatie vond plaats in Barcelona en trok nog wel honderden fysieke journalisten.

Of Huawei ook lokale evenementen voor de pers regelt, is nog de vraag. Android Planet heeft die vraag gesteld aan Huawei Nederland, maar daarover nog geen antwoord ontvangen. Het is niet specifiek genoemd door GizmoChina, maar het zal ook te maken hebben met de angst voor het coronavirus. Daardoor zijn ook vele andere events geannuleerd, waaronder het Mobile World Congress en Google I/O 2020.

Uitgebreide cameramogelijkheden Huawei P40 (Pro)

De toestellen in de P- en Mate-lijn van de fabrikant behoren altijd tot de beste en ook nu lijkt dat weer het geval te worden. Specificaties van de camera verschenen al eerder. Zo krijgt de P40 Pro volgens geruchten onder andere een 52 megapixel-camera, 10 keer optische zoom en een 40 megapixel-groothoeklens.

Geen Google-diensten en overige specificaties

Andere genoemde specificaties bestaan onder andere uit de krachtige Kirin 990-chip, bijgestaan door een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Ook is er bekend dat de toestellen komen zonder ondersteuning van Google. Dat betekent dat je geen gebruik kunt maken van Google Play Services en apps van de zoekgigant.

Navigeren met Google Maps is niet mogelijk, de Gmail-app werkt ook niet en foto’s synchroniseren met de Foto’s-app is er ook niet bij. In plaats daarvan kiest Huawei voor HMS (Huawei Mobile Services) en de eigen AppGallery, wat een alternatief is voor de app-winkel van Google zelf.

Lees ook: 5 zaken die we al weten over de Huawei P40 en P40 Pro



